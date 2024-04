Seagate: aumentano i prezzi di hard disk, SSD e memorie flash

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-04-2024] Commenti

Tempi grami per chi ha intenzione di acquistare nuovi hard disk e SSD: dopo che Western Digital ha annunciato un aumenti di prezzi, lo stesso ora fa Seagate.

L'aumento è immediata e si basa su diversi motivi: innanzitutto una produzione ridotta, incapace di soddisfare a pieno la domanda, motivazione che però ha poca sostanza, dato che la riduzione non è dettata da cause esterne ma dalle politiche dei produttori.

Poi c'è l'elevata richiesta di hard disk ad alta capacità da parte dei sistemi di IA: affamate di spazio in cui ospitare i dati necessari per il loro funzionamento, le IA requisiscono una gran parte di quanto viene prodotto.

A ciò - spiega Seagate - è necessario aggiungere gli effetti dell'inflazione elevata. Il risultato è un aumento immediato dei prezzi, che - si dice, poiché l'azienda non ha indicato numeri precisi - dovrebbero crescere tra il 5% e il 10% nel corso del trimestre in corso.

Poiché però è previsto che la domanda non cali nei prossimi mesi, già si può prevedere che una riduzione dei prezzi non avverrà tanto presto ma, anzi, sarà bene aspettarsi nuovi aumenti anche durante l'estate e dopo, non solo per quanto riguarda gli hard disk ma anche per SSD e memorie flash.