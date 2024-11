Modelli di IA pubblici

Perché l'intelligenza artificiale ci seduce? Lo spiega l'esperto mondiale Bruce Schneier.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-11-2024] Commenti (17)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Perché l'intelligenza artificiale ci seduce?

Secondo Schneier serve anche un'altra cosa: quelli che lui definisce modelli di intelligenza artificiale pubblici.

Sistemi costruiti dal mondo accademico, da gruppi non profit [nel podcast ho detto "no-profit", ma è sbagliato] o dal governo stesso, che possono essere posseduti e gestiti dai singoli individui. Non si tratta di un modello di intelligenza artificiale aziendale che il pubblico è semplicemente libero di utilizzare. Non è un modello di intelligenza artificiale aziendale che il governo ha concesso in licenza. Non è nemmeno un modello open source che il pubblico è libero di esaminare e modificare. Un modello pubblico è un modello costruito dal pubblico per il pubblico. Richiede una responsabilità politica, non solo una responsabilità di mercato, dice Schneier.

Ciò significa apertura e trasparenza, abbinate alla capacità di rispondere alle richieste del pubblico. Dovrebbe anche essere disponibile, quest'intelligenza artificiale, a chiunque per costruirci sopra. Ciò significa accesso universale, e costituisce una base per un libero mercato delle innovazioni nell'intelligenza artificiale. Tutto questo sarebbe un contrappeso all'intelligenza artificiale di proprietà delle aziende.

Il saggio di Schneier si conclude con questa riflessione:

Non potremo mai trasformare le intelligenze artificiali in nostri amici, ma possiamo trasformarle in servizi affidabili e non doppiogiochisti. Però possiamo farlo solo se il governo lo impone. Perché lo scopo del governo è creare fiducia sociale [...]. Nella misura in cui un governo migliora la fiducia generale nella società, ha successo. E nella misura in cui non lo fa, fallisce. [...] Abbiamo bisogno†che il governo limiti il comportamento delle aziende [nel podcast ho detto "Abbiamo bisogno di†un governo per limitare il comportamento delle aziende"] e delle intelligenze artificiali che le aziende costruiscono, distribuiscono e controllano. Il governo deve imporre sia prevedibilità che affidabilità.

È così che possiamo creare la fiducia sociale di cui la società ha bisogno per prosperare.

- Bruce Schneier, AI and Trust, dicembre 2023