Gli USA mettono al bando Kaspersky

Il noto software antivirus è ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale.

Foto: Kaspersky.

A partire dal prossimo luglio, i software di Kaspersky saranno completamente banditi dagli Stati Uniti.

Gli USA ritengono che i noti prodotti per la sicurezza informatica, realizzati in Russia, possano rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale: temono che il governo russo possa usarli per installare malware sui computer americani, bloccare altri aggiornamenti di sicurezza, o «raccogliere e adoperare come arma le informazioni personali degli utenti americani».

I prodotti Kaspersky non potranno più essere acquistati a partire dal prossimo 24 luglio; quanti già ne fanno uso potranno continuare a scaricarli, a rivenderli, e a scaricare gli aggiornamenti ancora per 100 giorni. A quel punto dovranno averli sostituiti completamente.

Non è la prima volta che il governo USA considera con estremo sospetto l'antivirus russo. Già tempo fa era stato bandito da tutti i PC delle agenzie governative, temendo connessioni con le attività di intelligence del governo russo.

Nel 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina, Kaspersky era stato inserito nella lista delle minacce alla sicurezza, la stessa in cui si trovano le aziende cinesi ZTE e Huawei: ciò comportava che le vendite potessero continuare, ma impediva che Kaspersky potesse ricevere finanziamenti dalla FCC.

Ora è stato compiuto l'ultimo passo, con il divieto di vendita in tutto il Paese.

Kaspersky s'è sempre detta innocente delle accuse mosse; Evgenij Kaspersky, il fondatore, ha sempre sostenuto che i sospetti sulla sua azienda siano mossi da «un'agenda politica» e non si basino su «una valutazione tecnica dei prodotti Kaspersky».