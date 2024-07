La super SIM cinese con processore RISC-V

Trasmette 10 volte più velocemente delle SIM tradizionali e offre molte nuove funzionalità.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2024] Commenti

L'azienda di telecomunicazioni cinese China Mobile ha annunciato una «super scheda SIM», che si contraddistingue da quelle che conosciamo per la presenza di una CPU RISC-V.

RISC-V è un set di istruzioni, basato sul principio RISC - Reduced Instruction Set Computer - pubblicato con licenza open source: ciò significa che chiunque può realizzare un processore basato sulle specifiche RISC-V senza dover versare royalty da alcuno.

China Mobile ha deciso di adottare questo standard per la CPU delle proprie SIM (che lavora a 120 MHz) e sostiene che, grazie a questa soluzione, è in grado di offrire 2,5 Mbyte di spazio (dieci volte quello disponibile sulle SIM tradizionali), comunicazioni dieci volte più veloci rispetto alle SIM standard e nuove funzionalità, come il supporto a NFC, direttamente nella SIM.

Inoltre, la super SIM è dotata di avanzati sistemi di sicurezza implementati a livello hardware e offre, in media, prestazioni doppie rispetto alle SIM tradizionali.

I destinatari principali di queste SIM non sono tanto gli smartphone, quanto i dispositivi della Internet of Things: China Mobile porta, come esempi di applicazione, le carte d'identità digitali per studenti, le chiavi digitali delle auto, le tessere del trasporto pubblico e in generale, tutte quelle situazioni in cui è richiesto un controllo degli accessi.

È difficile dire se e quando vedremo queste super SIM al di fuori della Cina: esse sono un'esclusiva di China Mobile e, sebbene i vari attori impegnati nello sviluppo di dispositivi della IoT sono sempre più interessati alle super SIM, al momento quelle cinesi non hanno equivalenti nel resto del mondo.