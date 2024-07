Google uccide l'URL shortener goo.gl

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-07-2024] Commenti

Cesserà di funzionare il 25 agosto 2025 il servizio di URL Shortening di Google (goo.gl), peraltro in "animazione sospesa" dal 2018, quando ha iniziato a non accettere più nuovi indirizzi da accorciare.

Per evitare che chi ancora fa affidamento sugli URL di goo.gl si trovi tra un anno impreparato alla cessazione del servizio, a partire dal 23 agosto 2024 ogni link, prima di rimandare all'indirizzo di destinazione, mostrerà un avviso per informare gli utenti di quanto sta per succedere.

Poiché questo comportamento può essere percepito come fastidioso - e dato che in ogni caso goo.gl è condannato - Google consiglia ufficialmente di cambiare tutti i link accorciati il più presto possibile, facendo affidamento agli URL Shortener ancora in attività.

Alcuni tra i più noti sono Bitly, TinyURL, Dub e Short.