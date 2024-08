UE, in vigore la legge sulla IA

Da oggi norme più restrittive e divieto completo delle applicazioni più pericolose, come il riconoscimento biometrico.

Annunciata lo scorso marzo, la legge europea sull'intelligenza artificiale è in vigore dal primo giorno di agosto.

Con essa vengono vietati all'interno dell'Unione Europea tutti quegli utilizzi della IA considerati dannosi, dal riconoscimento facciale dalle riprese delle telecamere di sorveglianza all'instaurazione di sistemi di credito sociale, e sono sottoposte a regole strette tutti quelli considerati «ad alto rischio»:

Per la precisione, la UE ha definito quattro livelli nei quali incasellare le applicazioni della IA: a quello più alto ci sono quelle ritenute «inaccettabili», e che quindi sono vietate; poi ci sono tre livelli decrescenti di rischio: «alto», regolato strettamente; «limitato», che richiede il rispetto di certe norme sulla trasparenza; e «minimo», che deve rispondere a poche norme.

Sistemi ad alto rischio per esempio sono, come già accennavamo, quelli legati al riconoscimento biometrico, o anche quelli che gestiscono infrastrutture fondamentali; il rischio minimo si ha invece per quei sistemi usati al fine di generare contenuti per i social media.

Le aziende che operano in questo settore hanno ora tra i tre e i sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove norme, e dovranno tenere conto del fatto che l'Europa intende, entro il febbraio del prossimo anno, emanare nuove restrizioni riguardanti certe applicazioni, come la manipolazione delle informazioni.

Non a caso, alcuni hanno già iniziato a escludere l'Europa dai propri piani: Meta, per esempio, già a giugno aveva fatto sapere che non avrebbe offerto i propri servizi di IA agli utenti europei.