Da MSI il PC con cui si può chattare

MEG Vision X AI ha una Intelligenza Artificiale integrata con cui si può chiacchierare.

All'IFA di Berlino, che si sta svolgendo in questi giorni, MSI ha presentato un Concept PC piuttosto particolare: MEG Vision X AI.

A prima vista sembra semplicemente un computer da gaming che è stato messo all'ingrasso per via delle dimensioni e dotato di un touchscreen frontale; la sua particolarità sta invece nell'essere dotato di IA.

MSI l'ha presentato come un computer con il quale si può chattare grazie all'integrazione diretta di un assistente basato su algoritmi di intelligenza artificiale, chiamato AI Engine: è in base a questa caratteristica che il pannello frontale non è un semplice schermo touch, ma una nuova Human Machine Interface.

L'assistente - stando a quanto dichiarato da MSI stessa - può rispondere a domande sui documenti conservati nelle unità di memorizzazione interna, cercando ciò che l'utente desidera o fornendo un riassunto del contenuto, e anche rispondendo a domande più generali sempre partendo dai contenuti dei documenti.

Non solo: è anche in grado di generare immagini «di alta qualità» grazie alla funzionalità chiamata MSI Artist x MSI Chat e può usare la propria IA per ottimizzare le prestazioni per i videogiochi.

MSI ritiene che la propria soluzione - integrare la IA direttamente nel PC, anziché appoggiarsi a un servizio accessibile via Internet - sia una scelta pressoché obbligata per quanti si preoccupano della propria sicurezza e della propria privacy, dato che nessuna informazione viene caricata su server remoti.

Per gestire tutto ciò la configurazione si basa sun un processore AMD Ryzen 9000 o, a scelta, su un processore Intel con architettura Arrow Lake, con schede grafiche discrete Nvidia o AMD; i dettagli verranno annunciati quando, nei prossimi mesi, varie versioni di MEG Vision X AI saranno immesse sul mercato.