I Captcha? Ormai non servono più a niente

Un recente studio mostra che gli ultimi modelli di IA sono in grado di superarli proprio tutti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-10-2024] Commenti (4)

Immagine generata con DiffusionArt

Seccanti, ma un male necessario per arginare l'avanzata dei bot: questo, generalmente, è ciò che si pensa dei Captcha, i test che dovrebbero distinguere esseri umani e algoritmi proponendo sfide impossibili per questi ultimi.

Già lo scorso anno uno studio aveva dimostrato che gli algoritmi sono diventati parecchio più furbi, riuscendo in certi casi a risolvere i Captcha addirittura più rapidamente degli esseri umani.

Ora la situazione è peggiorata ancora (o migliorata, dal punto di vista dei bot): un nuovo studio mostra come i nuovi bot basati su IA riescano a risolvere tutti i Captcha sottoposti loro, con un'accuratezza dunque del 100%.

Il sistema di Captcha utilizzato per i test è il reCaptcha di Google, nella sua versione più recente; sebbene esso si basi anche sull'analisi dei cookie e della cronologia di navigazione per cercare di capire se si trovi davanti a un essere umano o a un algoritmo, i modelli attuali sono in grado di superarlo agilmente, simulando la cronologia, i movimenti del mouse o qualunque cosa il Captcha si aspetti.

L'utilità di questo genere di test diventa quindi discutibili: l'avanzata del machine learning sembra renderli, se non già obsoleti, quantomeno di dubbia utilità.

Se un tempo un robot non era in grado di distinguere gli oggetti nelle immagini mostrate come soluzione di backup anche da sistemi come reCaptcha, oggi questo non è più un problema.

Inoltre, modelli come quello usato dagli autori dello studio non richiedono un hardware particolarmente potente per funzionare: la possibilità di portare attacchi su vasta scala cresce pertanto di conseguenza.