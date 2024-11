Da Leica una macchina fotografica a pellicola da oltre 20.000 euro

Per i 70 anni del modello Leica M arriva sul mercato un'edizione limitatissima in platino della storica macchina.

Immagine: Leica.

Chi ha detto che l'avvento del digitale ha ucciso la fotografia tradizionale, quella con la pellicola? Nel mondo, dopotutto, ci sono ancora (piccolo) orde di appassionati che non hanno mai smesso di amare i dischi in vinile: forse lo stesso si può dire per le pellicole fotografiche.

Leica, nome molto noto nel mondo della fotografia, pare pensarla in questo modo anche se con la sua ultima trovata punta a una clientela non soltanto appassionata, ma anche danarosa.

Con uno sguardo nostalgico al 1954, anno in cui ha debuttato la Leica M originale, ha infatti presentato la Leica M Edition 70, una macchina fotografica a pellicola in edizione «limitatissima» e rifinita in platino.

Prodotta artigianalmente in Germania, a Wetzlar, in soli 250 esemplari, è venduta in un kit che comprende, come spiega l'azienda stessa, «l'obiettivo Leica APO-Summicron-M 1:2/50 ASPH, un avvolgitore rapido Leicavit M e un portarullino per negativi in bianco e nero».

Per Leica, la M del settantesimo anniversario è «un oggetto assai ambito dai fotografi e dai collezionisti più esigenti». Per i potenziali acquirenti è anche un impegno economico non indifferente, dato che il set viene venduto a 22.500 euro.