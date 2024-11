FreeCAD raggiunge la versione 1.0

Dopo vent'anni il CAD libero e open source è ufficialmente stabile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-11-2024] Commenti

Immagine: FreeCAD.

Quando si parla di CAD (Computer-Aided Design) la mente dei più corre probabilmente ad AutoCAD, il prodotto su cui Autodesk ha costruito la propria fortuna e che s'è abbondantemente imposto come standard.

Esistono tuttavia diverse alternative, anche gratuite, che per molte necessità possono essere adeguate e adottate, specialmente da chi non ha la volontà o i mezzi di acquistare la costosa licenza di AutoCAD.

Una di queste è FreeCAD, della quale oggi parliamo perché ha raggiunto un importante traguardo: il rilascio della versione 1.0.

Gratuito e open source, è un «modellatore 3D parametrico» nato per i progetti di ingegneria meccanica e giunge alla versione 1.0 dopo «oltre vent'anni di sviluppo intenso e continuo».

Ciò non significa però che, in questo lungo periodo, FreeCAD fosse inutilizzabile e soltanto ora lo sia diventato: come molti progetti open source, ancora prima di raggiungere la pietra miliare del rilascio 1.0 era già ampiamente adoperato e adeguatamente stabile per l'uso quotidiano anche in ambienti professionali.

Ora, però, gli sviluppatori sono arrivati al punto in cui ritengono finalmente la loro "creatura" davvero matura a sufficienza da potersi meritare il numero di versione che generalmente indica un rilascio stabile.

L'intero elenco delle novità della release 1.0 è disponibile (in inglese) sulla Wiki ufficiale o nel dettagliato post (sempre in inglese) pubblicato da Libre Arts.

FreeCad può essere liberamente scaricato dal sito ufficiale. Qui sotto, il video di presentazione della versione 1.0.