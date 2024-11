L'IA di Nvidia che trasforma i testi in canzoni

Fugatto è capace di generare suoni e melodie completamente inediti.

Foto di Techivation

Si chiama Fugatto l'ultima creazione di Nvidia nel campo delle Intelligenze Artificiali.

Il nome sta per Foundational Generative Audio Transformer Opus 1 ed è un modello nato, come il nome sta a indicare, per la generazione e la trasformazione dell'audio.

Secondo Nvidia, Fugatto è in grado di cambiare totalmente il modo in cui viene scritta la musica: ha la capacità di generare una melodia a partire da un testo, di intervenire sulla voce di un cantante modificandone l'accento e l'intonazione, e anche aggiungere o rimuovere singoli strumenti in un brano esistente.

Creare rapidamente il prototipo (una demo, si sarebbe detto in tempi più analogici) di una canzone diventa rapidissimo per qualsiasi produttore, ma anche operare variazioni che normalmente richiederebbero l'opera di un bravo ingegnere del suono.

I campi d'applicazione vanno però oltre la produzione musicale. Nvidia stessa suggerisce l'uso di Fugatto per l'elaborazione di campagne pubblicitarie, quando si tratta di cambiare la voce fuori campo in base alla nazione cui la campagna è dedicata.

Oppure, la IA potrebbe essere d'aiuto potenziando gli strumenti interattivi di apprendimento linguistico, personalizzando le voci fino a farle somigliare a quella di un amico o di un parente di quello strumento utilizza.

Ancora, naturalmente, Fugatto potrebbe trovare uno spazio all'interno dei videogiochi, creando suoni e brani "al volo" in base alle azioni del giocatore, o modificando i suoni preregistrati in base a quanto accade sullo schermo.

Al momento, tuttavia, Nvidia non ha fatto sapere quando intenda rendere disponibile Fugatto. Per "assaggiarne" le possibilità per ora non resta che affidarsi al video dimostrativo che riportiamo qui sotto.