Windows 11 perde utenti nonostante gli sforzi di Microsoft

A guadagnare utenti nell'ultimo mese è stato invece il dimissionario Windows 10.

Manca meno di un anno alla fine del supporto a Windows 10, e ci si aspetterebbe - soprattutto Microsoft si aspetterebbe - che la transizione verso Windows 11 sia, se non in fase avanzata, almeno abbondantemente iniziata.

Invece, stando ai dati pubblicati da StatCounter, le cose non stanno andando proprio come a Redmond vorrebbero.

A livello mondiale, tra aprile e ottobre la quota di mercato di Windows 11 non ha fatto che crescere, seppure lentamente. Poi, da ottobre a novembre è calata, passando dal 35,6% al 34,9%; a essere cresciuto è invece Windows 10, passato dal 60,9% al 61,8%.

A livello locale, il maggior calo di Windows 11 è stato registrato negli Stati Uniti: la decrescita è stata del 3%, corrisposta da un quasi identico aumento della quota di Windows 10.

Ovviamente non si tratta di dati ufficiali: Microsoft non rende mai nota la diffusione dei propri sistemi operativi. Statcounter elabora le proprie statistiche basandosi sui visitatori di oltre 1,5 milioni di siti (per un totale di circa 5 miliardi di pagine viste ogni mese).

In ogni caso, quel che risulta è che Windows 11 ancora non è riuscito a convincere gli utenti della propria bontà. D'altra parte, non sembra nemmeno che ci stia provando con convinzione: i vari problemi e incompatibilità hardware che paiono apparire ad ogni aggiornamento certamente non sono una buona pubblicità per l'ultima versione di Windows.