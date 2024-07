Windows 11, computer bloccati da Bitlocker dopo l'ultimo update

Invece di avviarsi, il sistema chiede di inserire la chiave di recupero.

Non è soltanto l'aggiornamento KB5040427 a creare seri problemi agli utenti di Windows. Sempre nel mese di luglio è stato rilasciato anche l'update KB5040442, che può causare anch'esso situazioni molto sgradite.

I guai capitano se sul PC è stata attivata la crittografia del disco tramite Bitlocker, l'utilità inclusa in Windows, ma possono capitare anche se essa è disattivata.

«Dopo l'installazione dell'aggiornamento di sicurezza per WIndows di luglio 2024, rilasciato il 9 luglio 2024 (KB5040442), è possibile che all'avvio del dispositivo appaia la schermata di recupero di Bitlocker» scrive Microsoft, informando della situazione.

«A causa di questo problema, è possibile che vi venga chiesto di inserire la chiave di recupero, che si può trovare nell'account Microsoft, per sbloccare l'unità» spiega ancora l'azienda.

Si capisce quindi che, se si è in possesso della chiave di recupero, non ci si deve preoccupare troppo: è sufficiente inserirla e il boot prosegue normalmente; inoltre, non viene più chiesta: l'anomalia si verifica una volta soltanto.

I problemi nascono, naturalmente, se non si è in possesso della chiave. Se per esempio non si usa un account Microsoft e non si è avuto cura di conservare la chiave in qualche luogo che non sia il disco al momento inaccessibile, semplicemente non c'è modo di sbloccare la situazione, come riconosce Microsoft stessa nella pagina che indica come recuperare la chiave.