Pinne d'argento e pinne azzurre

Jeff Bezos e la sua azienda Blue Origin hanno lanciato con successo il vettore New Glenn. Perché è molto importante per noi?

Ai nuovi razzi di SpaceX e alle loro tecnologie Cassandra ha già dedicato articoli se non esaltanti di certo esaltati. Ora è arrivata Blue Origin di Jeff Bezos con il suo New Glenn, cioè il secondo razzo riutilizzabile commerciale che, come sempre accade per tutti i secondi, è considerato poco importante. Ma le cose non stanno affatto così.

Della persona Elon Musk ce ne possiamo in gran parte fregare; "l'amore in negativo" che i media in coro gli dimostrano riguarda altre questioni e, posto che sia reale e meritato, in questa sede non ci tange minimamente.

Neppure Jeff Bezos è particolarmente simpatico ai media, anche se tutti noi beneficiamo del lavoro di una sua azienda tutte le volte che ordiniamo un aggeggio tecnologico.

Oggi la sua azienda Blue Origin e il razzo New Glenn, lanciato con un sostanziale successo solo poche ore fa, sono invece estremamente importanti per tutti noi: non malgrado siano arrivati secondi nella nuova corsa alla spazio, ma proprio perché sono arrivati secondi.

I più attenti dei 24 informatissimi lettori di Cassandra a questo punto avranno già capito tutto, ma per gli altri è necessaria una breve spiegazione. Il concetto è semplicissimo: il primo che apre un nuovo mercato e una nuova possibilità industriale, per quanto meritorio sia il suo successo, si crea un monopolio a proprio vantaggio e a svantaggio di tutti gli altri.

Elon Musk fino a ieri aveva il 90% del mercato dei lanci commerciali (sì, proprio il 90%!); tutte le altre aziende, NASA inclusa, più Russia, Cina, Agenzia Spaziale Europea e Giappone (altri attori non esistono) si spartivano l'altro misero 10%, oltretutto spesso usando tecnologie obsolete e destinate a scomparire prestissimo, rendendole commercialmente insignificanti (ASE, stai ascoltando?).

Musk, fino a ieri, era un monopolista di fatto. Bruttissima cosa! Oggi che un razzo di moderna tecnologia e del calibro di Starship è stato lanciato con successo, Musk è solamente il più grande dei concorrenti in un'arena destinata a riempirsi di giocatori.

Tutto si svolge come Heinlein aveva ampiamente previsto, in una direzione che porterà vantaggi non solo a due ultraricchi, ma in una certa misura anche al resto di noi.

Non ci avevate pensato, vero? O forse non vi sembrava importante. Cassandra spera di avervi fatto cambiare idea, offrendovi un punto di vista diverso sull'importanza dell'astronave azzurra appena lanciata nello spazio.