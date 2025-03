Vivaldi integra la VPN di Proton nel browser

Senza limiti di banda.

31-03-2025

Immagine: Vivaldi

Vivaldi è un browser norvegese noto per la sua attenzione alla personalizzazione e alla protezione degli utenti. Recentemente ha annunciato una partnership con Proton VPN, integrando il servizio direttamente nel suo software, almeno nella versione desktop.

Con l'ultima versione di Vivaldi, gli utenti possono attivare Proton VPN senza bisogno di scaricare estensioni o configurare complicate impostazioni.

Per accedere al servizio, che si attiva dalla barra degli strumenti, basta un account Vivaldi - o un account Proton, per chi ne possiede già uno.

La versione gratuita della VPN offre velocità definite «medie», secondo quanto dichiarato da Proton stessa. Vi è la possibilità di connettersi a server in cinque Paesi selezionati casualmente, ma senza limiti di banda: è un dettaglio che distingue questa offerta da molte altre opzioni gratuite sul mercato.

Per chi cerca qualcosa di più, ci sono i piani premium di Proton, con velocità maggiori e accesso a una rete più ampia di server.

Vivaldi motiva la scelta di Proton come partner per l'integrazione di una VPN sottolineando come il passato di questa azienda sia testimonianza del suo impegno contro «le leggi invasive sulla sorveglianza». Proton infatti era arrivata a portare governi in tribunale pur di difendere la privacy degli utenti.