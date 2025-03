Il telefono minimalista per curare la dipendenza da social

Il Light Phone III offre solo l'essenziale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-03-2025] Commenti (4)

Immagine: Light

Light, azienda che si dedica a creare dispositivi minimalisti per aiutare gli utenti a disconnettersi dal caos digitale, ha ufficialmente lanciato il suo nuovo modello: il Light Phone III.

Questo telefono, progettato per chi vuole ridurre il tempo passato davanti allo schermo senza rinunciare alle funzionalità essenziali, porta con sé alcune novità interessanti rispetto ai suoi predecessori, pur mantenendo la filosofia di semplicità che caratterizza il marchio.

Il Light Phone III si presenta con un display AMOLED da 3,92 pollici (con risoluzione di 1080x1240 pixel), mentre le versioni precedenti adottavano un meno versatile schermo e-paper.

Il cambiamento risponde alle esigenze degli utenti che cercavano una maggiore reattività e leggibilità, pur mantenendo un'interfaccia in bianco e nero (testo in bianco, sfondo in nero) che evita l'affaticamento visivo e le distrazioni tipiche dei display a colori.

Tra le funzionalità a disposizione troviamo una semplice fotocamera, torcia chip NFC per i pagamenti contactless per quanto riguarda l'hardware; lettore musicale, riproduttore di podcast, app per la messaggistica, calendario, note vocali e sveglia per quanto riguarda il software.

Mancano - per scelta - le app di social media, email o browser Internet. L'obiettivo è chiaro: offrire strumenti utili senza creare dipendenza.

Il dispositivo è più largo rispetto ai modelli precedenti, con dimensioni che lo rendono simile in larghezza alla maggior parte degli iPhone (ma molto più corto in altezza), migliorandone l'usabilità.

Le altre specifiche includono 6 Gbyte di RAM, 128 Gbyte di memoria interna, lettore di impronte digitali, porta USB-C e altoparlanti sul fondo. Cosa rara di questi tempi, all'utente è permesso sostituire la batteria.

Il prezzo non è certamente per tutte le tasche: il Light Phone III è disponibile a 800 dollari per un periodo limitato, un aumento notevole rispetto ai 299 dollari del modello precedente con schermo e-ink.