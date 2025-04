Il medico entra nell'iPhone, grazie alla IA

Health+ analizzerà i dati degli utenti e fornirà raccomandazioni personalizzate riguardanti la salute.

Apple starebbe per mettere a disposizione degli utenti dei propri dispositivi il primo "dottore virtuale" basato su Intelligenza Artificiale.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'azienda starebbe infatti lavorando a una versione completamente rinnovata dell'app Salute per iPhone, che includerà un "dottore AI" in grado di fornire consigli personalizzati.

Soprannominato internamente "Project Mulberry", questo aggiornamento mira a trasformare l'app in un vero e proprio «coach sanitario», sfruttando i dati raccolti da dispositivi come iPhone, Apple Watch e AirPods per offrire suggerimenti su misura.

Il cuore del progetto è un agente AI che analizzerà le informazioni sanitarie degli utenti - come frequenza cardiaca, qualità del sonno, livelli di attività e altri parametri - per generare raccomandazioni specifiche.

Per esempio, l'app potrebbe suggerire modifiche alla dieta, esercizi per migliorare la postura o strategie per gestire lo stress, basandosi su trend rilevati nei dati.

Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità del sistema, Apple starebbe coinvolgendo medici professionisti specializzati in diverse branche della medicina; starebbe anche considerando di ingaggiare una figura di spicco nel mondo medico per fare da "presentatore" del servizio, che alcuni all'interno di Apple chiamano provvisoriamente Health+.

Il lancio di questa nuova versione dell'app Salute è previsto con iOS 19.4, che potrebbe arrivare tra la primavera e l'estate del 2026, anche se Apple ha in programma di annunciare iOS 19 durante la WWDC 2025, in calendario dal 9 al 13 giugno.

Al momento non è ancora chiaro se Health+ sarà un servizio gratuito o parte di un abbonamento, magari integrato in pacchetti come Apple One.