Microsoft, regali digitali per il cinquantesimo compleanno

Sfondi, temi e merchandising per tuffarsi nella nostalgia.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-04-2025]

Il 4 aprile di quest'anno è stato il giorno che ha marcato il cinquantesimo anniversario di fondazione di Microsoft. Il colosso di Redmond ha rilasciato un pacchettino regalo per i propri fan che hanno vissuto questo avvenimento con gli occhi lucidi.

Si tratta di un archivio .zip del peso di 24 Mbyte e che contiene diversi sfondi nostalgici, che vanno ad aggiungersi ai quattro sfondi brutti già pubblicati. Ciascuno è disponibile in più versioni che differiscono in base alla risoluzione.

«In vista del cinquantesimo anniversario di Microsoft» - spiega l'azienda - «stiamo celebrando i ricordi che avete creato e i momenti emblematici che avete vissuto negli ultimi cinque decenni».

«Quale modo migliore di festeggiare» - si chiede ancora Microsoft - «se non con prodotti esclusivi come i nostalgici sfondi di Windows, che riproducono i colori retrò, i bordi pixellati e l'attesa delle nuove versioni di Windows nel tempo? Realizzati da tre designer Microsoft e superfan di Windows, i nostri sfondi in edizione limitata reimmaginano i momenti più memorabili di Windows».

Gli sfondi fanno peraltro parte di tutta una serie di prodotti gratuiti rilasciati in occasione del cinquantesimo dell'azienda, tutti disponibili attraverso la pagina dedicata del sito di MIcrosoft.

L'elenco comprende:

- Nuovi sfondi dinamici per la Xbox di Microsoft che presentano "personaggi emblematici" come Master Chief (Halo), il Vault Boy (Fallout) o Marcus Fenix (Gears of Wars).

- Alcuni temi nostalgici per il profilo Xbox.

- Badge esclusivi per Xbox.

- Un tema dedicato al cinquantesimo di Microsoft per il Solitario di Windows.

- Un tema dedicato al cinquantesimo di Microsoft per il browser Web Microsoft Edge.

- Merchandising dedicato all'anniversario.