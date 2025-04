Il robot domestico di Samsung debutta quest'estate

Ballie saprà parlare con l'utente, gestire i dispositivi della smart home e anche accogliere i visitatori alla porta.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-04-2025] Commenti (1)

Samsung ha annunciato che questa estate lancerà Ballie, un robot "assistente" dotato di intelligenza artificiale, su cui l'azienda lavora dal 2020.

Presentato per la prima volta al CES di gennaio 2020, Ballie era stato mostrato come una sfera robotica in grado di muoversi, registrare video e rispondere a comandi vocali. Negli anni successivi, le sue capacità si sono evolute, e ora Samsung sta collaborando con Google per integrare funzionalità AI avanzate.

Ballie adotterà la tecnologia di intelligenza artificiale generativa di Google Cloud, basata sul modello Gemini: essa dovrebbe permettergli di interagire in modo naturale con gli utenti, riuscendo a conversare con essi.

Il robot sarà in grado di gestire compiti domestici come regolare l'illuminazione, controllare i dispositivi della smart home, accogliere le persone alla porta, apprendere le abitudini di ciascun abitante della casa (come orari personalizzati) e impostare promemoria.

In un video animato promozionale, Ballie è mostrato mentre trova un video divertente per un bambino, offre consigli di stile, suggerisce di indossare un cappotto in base al meteo e aiuta a organizzare la giornata per scuola e lavoro; resta da vedere come questi compiti saranno eseguiti nel mondo reale, e non in un'animazione.

Dotato di due fotocamere (una frontale 4K e una posteriore 2K), sensori LiDAR e Time of Flight (ToF), oltre a un proiettore Full HD integrato, Ballie può analizzare l'ambiente circostante e proiettare contenuti su pareti o pavimenti.

Grazie all'integrazione con Gemini, il robot interpreterà dati audio, vocali, visivi e ambientali, fornendo anche raccomandazioni per migliorare il benessere degli utenti, come suggerimenti su salute e stile di vita.

Samsung non ha ancora rivelato il prezzo né una data di lancio precisa, ma ha confermato che Ballie arriverà tra giugno e agosto 2025 negli Stati Uniti e in Corea del Sud. I clienti interessati possono già pre-registrarsi sul sito di Samsung per ordinare il proprio compagno robot.