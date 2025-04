Il terzo giorno Android si riavvia

Dopo un periodo di inattività può installare gli aggiornamenti, ripulire la memoria e mantenersi stabile.

Google sta implementando una nuova funzionalità per i telefoni Android che cambia il modo in cui i dispositivi gestiscono i periodi di inattività prolungata.

Con l'aggiornamento 25.14 dei Google Play Services, gli smartphone Android si riavvieranno automaticamente se lasciati inutilizzati per tre giorni consecutivi.

Questa mossa mira a migliorare la sicurezza e la stabilità dei dispositivi, ma solleva anche interrogativi su come gli utenti percepiranno questa novità.

La funzionalità, chiamata auto-reboot, è progettata per affrontare problemi che possono emergere quando un telefono rimane acceso per lunghi periodi senza interazioni.

Android considera un dispositivo "inattivo" se lo schermo non viene acceso per 72 ore: un intervallo che esclude attività automatiche come chiamate VoIP, notifiche o processi in background.

Una volta raggiunto questo limite, il sistema avvia un riavvio per "rinfrescare" il dispositivo, chiudendo app aperte, liberando memoria e applicando eventuali aggiornamenti di sistema in sospeso.

L'obiettivo è prevenire crash, migliorare le prestazioni e ridurre i rischi di sicurezza legati a vulnerabilità che potrebbero accumularsi in un dispositivo sempre attivo.

Per la maggior parte degli utenti, questa novità potrebbe passare inosservata. È raro che uno smartphone moderno venga lasciato inutilizzato per tre giorni, soprattutto considerando che le notifiche o le attività in background (come la sincronizzazione delle email) possono "riattivare" il dispositivo.

Tuttavia, ci sono scenari in cui la funzione potrebbe attivarsi, come per i telefoni di backup, i dispositivi aziendali lasciati in un cassetto o i telefoni dimenticati durante un viaggio. In questi casi, il riavvio potrebbe interrompere processi in esecuzione, come app di monitoraggio o configurazioni specifiche, anche se Android tenterà di preservare lo stato delle app aperte.

L'aggiornamento dei Google Play Services che contiene auto-reboot è stato rilasciato lo scorso 14 aprile: presto arriverà quindi su tutti gli smartphone Android supportati. Gli utenti non hanno alcun controllo su questa attività: è una delle funzioni di Android che, essendo integrata nei Play Services, è completamente nelle mani di Google, che per ora non offre un'opzione per configurarla.