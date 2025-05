Windows guadagna Command Palette, il launcher personalizzabile

Integrato nei PowerToys, porta un tocco di macOS nel sistema di Microsoft.

Microsoft ha introdotto un nuovo strumento dedicato gli utenti "avanzati" di Windows: si tratta della Command Palette, un "lanciatore di applicazioni" (e non solo) versatile integrato nella suite di utilità open-source PowerToys.

Disponibile dalla versione 0.90 di PowerToys, questo modulo rappresenta l'evoluzione del precedente PowerToys Run, un'apprezzata utility lanciata quasi cinque anni fa per Windows 10.

Command Palette si attiva con la scorciatoia Win+Alt+Space e offre un'interfaccia simile a Spotlight di macOS, permettendo di cercare app, file, cartelle, eseguire calcoli, lanciare comandi di sistema e persino passare rapidamente tra finestre aperte, grazie all'integrazione della precedente funzione Window Walker.

Progettato con un'attenzione particolare verso l'estensibilità, Command Palette consente agli utenti di personalizzare l'esperienza attraverso estensioni, aggiungendo comandi e funzionalità oltre quelle predefinite.

È possibile, ad esempio, gestire i pacchetti WinGet, salvare segnalibri per file, cartelle o siti web come comandi rapidi e anche configurare scorciatoie da tastiera personalizzate.

Per il futuro, Microsoft ha grandi ambizioni per Command Palette: l'azienda pianifica di trasformarlo in un'applicazione standalone, svincolata da PowerToys, per competere con launcher come Launchy o Flow Launcher.

Questo progetto, ancora in fase di sviluppo, potrebbe posizionare Command Palette come una soluzione nativa per tutti gli utenti Windows, magari integrata direttamente nel sistema operativo.