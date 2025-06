macOS si reinventa con Liquid Glass e la IA integrata

macOS 26 Tahoe vanta un aspetto tutto nuovo e l'integrazione di Apple Intelligence in Spotlight.

Immagine: Apple

Come preannunciato dalle indiscrezioni, Apple ha annunciato macOS Tahoe, la versione 26 del suo sistema operativo per Mac. Durante l'ultima edizione della Worldwide Developers Conference ha introdotto l'attesa rivisitazione dell'interfaccia che prende il nome di Liquid Glass, oltre a una serie di funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale. Il nuovo sistema operativo, disponibile per Mac Pro, Mac Studio, MacBook Pro e MacBook Air, porta un'estetica rinnovata che comprende barre dei menu trasparenti, bordi arrotondati e icone adattive, mantenendo però un'interfaccia familiare per gli utenti. L'aggiornamento vuole segnare un passo significativo verso una maggiore integrazione con l'ecosistema Apple e un'esperienza che dovrebbe essere più produttiva e personalizzabile.

La beta per sviluppatori di Tahoe è già disponibile, mentre il rilascio pubblico è previsto per l'autunno. Oltre alle modifiche estetiche, essa include anche un nuovo Control Center e opzioni di personalizzazione come la possibilità di indicare colori diverse per le cartelle ed emoji da assegnare ai file. Spotlight è stato potenziato con l'integrazione di Apple Intelligence, permettendo di eseguire azioni che comprendono l'esecuzione di più passi in sequenza direttamente dalla barra di ricerca: per esempio la creazione di scorciatoie personalizzate senza aprire altre applicazioni.

L'espansione delle capacità di Apple Intelligence consente di eseguire modelli AI direttamente sul dispositivo, con ricadute positive su privacy e velocità. Tuttavia, macOS Tahoe non supporterà la maggior parte dei Mac più vecchi con processore Intel: il supporto, per quanto riguarda i Mac con cuore Intel, è garantito soltanto per i modelli prodotti dal 2020 in avanti, fatta eccezione per il solo MacBook Pro del 2019.



Immagine: Apple



Immagine: Apple



Immagine: Apple