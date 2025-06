Gli pneumatici intelligenti di Pirelli mapperanno le condizioni delle strade pugliesi

Una flotta di veicoli equipaggiati con Cyber Tire percorrerà la regione per raccogliere informazioni sullo stato delle infrastrutture.

Pirelli ha avviato un programma pilota in collaborazione con la Regione Puglia per utilizzare i suoi pneumatici intelligenti, noti come Cyber Tire, per monitorare le condizioni delle strade. Il progetto prevede l'installazione di questi pneumatici su una flotta di veicoli gestita dalla società di noleggio e gestione flotte Ayvens, con l'obiettivo di raccogliere dati sullo stato delle infrastrutture stradali della regione.

I Cyber Tire sono dotati di sensori integrati che misurano parametri come temperatura, pressione e usura del pneumatico, comunicando con il veicolo tramite il protocollo Bluetooth Low Energy. I sensori, del peso di circa 10 grammi e alimentati da una batteria che dura per l'intera vita dello pneumatico, sono estremamente robusti, in quanto progettati per resistere a forze superiori a 3.500 G. Oltre a fornire informazioni sullo pneumatico stesso, come il tipo (estivo, invernale o all-season) e il livello di usura, i Cyber Tire possono analizzare le condizioni della strada, rilevando irregolarità o potenziali rischi come l'aquaplaning.

Il programma non si basa su dati raccolti da veicoli privati, dato che i Cyber Tire non sono ancora abbastanza diffusi per garantire una copertura adeguata. Invece, l'uso di una flotta dedicata consente un monitoraggio sistematico. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha descritto l'iniziativa come un passo verso la sicurezza dei cittadini, definendo i pneumatici un "termometro" per la salute delle infrastrutture.

«I cyber-veicoli di servizio della Regione Puglia, equipaggiati con i sistemi combinati, invieranno a un cloud i dati per la mappatura della rete viaria, i quali, una volta elaborati, saranno visualizzabili dalla Regione tramite dashboard digitali» spiega Pirelli. «La Regione avrà, quindi, a disposizione i dati raccolti nel corso della sperimentazione. Le prime auto della flotta, fornita alla Regione dalla società di noleggio Ayvens [...] saranno attive dal mese di luglio».

La tecnologia Cyber Tire, già introdotta su veicoli di nicchia come la McLaren Artura, era stata inizialmente sviluppata per migliorare i sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS), permettendo al veicolo di adattare le proprie impostazioni in base al tipo di pneumatico montato. Tuttavia, le sue applicazioni si sono evolute, includendo la possibilità di condividere informazioni con altri utenti della strada: per esempio lo ha dimostrato Pirelli al CES, dove un Cyber Tire ha mostrato la capacità di segnalare la presenza sulla strada condizioni che potrebbero causare l'aquaplaning.