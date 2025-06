Torna il BlackBerry Classic grazie a Zinwa Q25: Android 13 e tastiera QWERTY

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-06-2025] Commenti

I BlackBerry erano ufficialmente defunti oltre tre anni fa ma sono anche oggetto di una periodica rivisitazione nostalgica. Stanno tornando sul mercato in una nuova veste grazie a un progetto dell'azienda cinese Zinwa Technologies. Il dispositivo che li riporta in vita si chiama Zinwa Q25: basato sul BlackBerry Classic Q20, combina un'estetica invariata rispetto al passato con specifiche tecniche aggiornate. Sono presenti la tastiera QWERTY e il classico display quadrato da 3,5 pollici e risoluzione di 720x720 pixel. Ma l'hardware interno è stato completamente rinnovato per adattarsi agli standard moderni.

Il Zinwa Q25 è equipaggiato con un processore MediaTek Helio G99, un chip di fascia media che offre buone prestazioni per l'uso quotidiano. La Cpu è abbinata a 12 GByte di RAM LPDDR4X e una memoria interna da 256 GByte o 512 GByte. Il sistema operativo è Android 13: una versione non recentissima ma adeguata per la maggior parte delle applicazioni attuali, con aggiornamenti di sicurezza garantiti; non sono però previsti aggiornamenti completi del sistema operativo come il passaggio a una versione più recente. La connettività include il supporto globale per le reti 4G LTE. La fotocamera principale è da 50 MP, mentre quella frontale è da 8 MP. Non sono state fornite informazioni dettagliate sui sensori o sulle ottiche.

Il progetto di Zinwa Technologies si rivolge principalmente a un pubblico attratto dal design classico di BlackBerry e dalla praticità della tastiera fisica, pur non volendo rinunciare a funzionalità moderne. Alcune scelte possono essere considerate discutibili: il display, per esempio, è LCD, mentre oggi c'è maggior apprezzamento per gli AMOLED, che offrono maggiore luminosità e frequenza di aggiornamento. Tuttavia, la scelta di preservare l'aspetto originale risponde a una precisa strategia di mercato, che punta sull'effetto nostalgia per attirare gli appassionati del marchio.

Il ritorno di BlackBerry, a dire la verità, non è una novità assoluta. Negli ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di rilanciare il marchio: la texana OnwardMobility nel 2021 prevedeva uno smartphone 5G con tastiera fisica, che però non si è concretizzato. Più recentemente, una startup britannica aveva suscitato interesse con voci di un dispositivo con Android 15 e funzionalità AI avanzate; ma tali informazioni non hanno trovato conferme ufficiali. Il progetto di Zinwa Technologies sembra invece più concreto, con dettagli tecnici specifici e un prodotto già delineato; manca però una data di lancio precisa.

Il prezzo del Zinwa Q25 è di 400 dollari (circa 370 euro al cambio attuale) e posiziona il dispositivo in una fascia di mercato media. È anche disponibile una versione "di aggiornamento" che consente di convertire un BlackBerry Classic esistente, aggiornandolo all'era attuale: è venduta a 300 dollari (circa 260 euro). Il successo dipenderà dalla capacità di Zinwa di bilanciare il richiamo nostalgico con le aspettative degli utenti attuali. La tastiera fisica, un tempo segno distintivo di BlackBerry, potrebbe attrarre chi cerca un'esperienza di digitazione più tattile; ma potrebbe anche non piacere a chi è ormai abituato agli schermi touch di grandi dimensioni.