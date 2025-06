Tinder lancia Double Date: appuntamenti a quattro per mettere a loro agio i Gen Z

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-06-2025] Commenti

C'è una novità per gli utenti di Tinder, la popolare piattaforma di incontri online: si tratta della funzionalità Double Date, progettata per rendere gli appuntamenti meno stressanti - in particolare i primi appuntamenti. Disponibile per ora negli Stati Uniti e in fase di lancio globale a partire dal prossimo luglio, questa funzione consente agli utenti di formare una coppia con un amico o un'amica per cercare un match con altre coppie, organizzando quindi un'uscita a quattro. L'obiettivo è ridurre l'ansia e l'imbarazzo tipici dei primi appuntamenti, creando un'esperienza più rilassata.

Con Double Date, gli utenti possono invitare un amico a unirsi a loro nell'app per cercare altre coppie con cui connettersi. L'interfaccia è pensata per favorire conversazioni informali: stando ai primi dati di utilizzo provenienti dagli USA, ha portato un aumento del 35% dei messaggi inviati rispetto alle interazioni individuali. Inoltre, le donne che utilizzano la funzione hanno mostrato una probabilità tre volte maggiore di mettere Like ai profili doppi rispetto ai profili singoli; anche i tassi di match risultano più alti. Durante i test, circa il 15% degli utenti coinvolti erano nuovi iscritti o account riattivati: ciò suggerisce che Double Date possa attirare nuovi utenti e migliorare la permanenza sulla piattaforma.

Questa funzione si inserisce nella più ampia strategia che Tinder sta mettendo in atto in quest'ultimo periodo, al fine di rendere il dating più social. Vanno nella stessa direzione l'introduzione negli ultimi anni di opzioni come Matchmaker, che permette ad amici e familiari di suggerire potenziali partner, e Share My Date, per condividere i dettagli degli appuntamenti con i propri contatti. Double Date afferma di rispondere alle abitudini delle nuove generazioni, che preferiscono esperienze meno formali e più «collettive»: è l'opinione di Cleo Long, responsabile marketing di Tinder. La possibilità di partecipare a un appuntamento con un amico, stando alle ricerche condotte prima di lanciare Double Date, riduce la pressione e aumenta la percezione di sicurezza: un parametro importante soprattutto per le donne e per chi si avvicina per la prima volta alle app di dating.

Tutto ciò pare essere apprezzato, in particolare dalla cosiddetta Generazione Z: i test condotti in alcuni mercati pilota mostrano che gli utenti si sentono più a proprio agio e «autentici» in un contesto di gruppo, e sono portati a lasciarsi coinvolgere maggiormente nelle conversazioni.

Quando sarà lanciato su scala mondiale Double Date non sarà obbligatorio: gli utenti potranno continuare a utilizzare Tinder per incontri individuali. Tuttavia, la novità potrebbe attrarre chi cerca un'esperienza meno formale o chi preferisce coinvolgere un amico per sentirsi più a proprio agio.