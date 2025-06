Milano, nuove regole per l'Area C: dal 2026 ticket obbligatorio anche sabato e domenica

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-06-2025] Commenti (1)

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato che a partire dal 1 gennaio 2026 l'Area C - la zona a traffico limitato (ZTL) nel centro storico della città - sarà a pagamento anche nei fine settimana, dunque sabato e domenica compresi.

Attualmente l'Area C è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, esclusi i giorni festivi, con un costo del ticket giornaliero di 7,5 euro per i veicoli dei non residenti e di 3 euro per quelli dei residenti - a partire dal 51° accesso annuale. La misura, introdotta nel 2012, regola l'accesso alla cerchia dei Bastioni (un'area di circa 8,2 km quadrati) attraverso 43 varchi videosorvegliati. L'estensione ai weekend, ha spiegato il sindaco Sala, è motivata dalla volontà di garantire maggiore equità tra chi entra in centro per lavoro durante la settimana e chi lo fa per shopping o svago nei fine settimana. Secondo Sala, non si tratta di "fare cassa", ma di ridurre la congestione e sostenere il trasporto pubblico, che richiede investimenti significativi per mantenere l'efficienza.

La proposta non è nuova: già lo scorso settembre Sala aveva anticipato l'intenzione di estendere l'Area C ai weekend, con una possibile attivazione entro la fine del 2024 o l'inizio del 2025. Ora la data è stata fissata al 1 gennaio 2026 ed è stata confermata anche un'eccezione di cui si parlava: i residenti all'interno dell'Area C non saranno soggetti al pagamento nei fine settimana. Gli ingressi di sabato e domenica non saranno conteggiati nel loro carnet di accessi annuali, che - come dicevamo - prevede 50 ingressi gratuiti prima del pagamento di 3 euro per accesso.

Il Comune di Milano sta adottando altre misure per «ripensare la mobilità urbana». Nel Municipio 1, che comprende il centro storico, è stata approvata una delibera per eliminare 190 posti auto a pagamento in via Marina, tra via Palestro e via Senato. Saranno sostituiti da stalli blu per favorire i residenti e i commercianti della nuova ZTL Quadrilatero della Moda, introdotta a maggio. La decisione ha sollevato critiche da parte di chi teme un impatto negativo sulle attività commerciali, già provate dalle restrizioni di accesso. Inoltre Sala ha confermato l'intenzione di introdurre tariffe di sosta differenziate per i SUV e i veicoli di grandi dimensioni, con costi fino a tre volte superiori rispetto alle city car: il fine è di scoraggiare l'uso in centro delle auto più grandi.

La novità è stata accolta con favore da ambientalisti e associazioni per la mobilità sostenibile: sostengono che l'estensione dell'Area C contribuisca a ridurre le emissioni di CO2 e a migliorare la vivibilità del centro. I commercianti e le opposizioni politiche, in particolare Lega e Forza Italia, criticano la misura classificandola come un'ulteriore «vessazione per cittadini e lavoratori: in quest'ottica è prevista una petizione per chiedere al sindaco di riconsiderare la decisione.

Sala non ha nascosto il fatto che la decisione deriva anche dal fatto che che il bilancio comunale è sotto pressione a causa dei costi crescenti del trasporto pubblico: questo è dovuto anche alla prevista estensione delle linee metropolitane M1 fino a Baggio, M5 fino a Monza e M4 fino a Segrate. Nel 2024 il ticket d'ingresso all'Area C ha generato circa 40 milioni di euro, secondo dati di Palazzo Marino, ma i fondi statali per il trasporto pubblico sono diminuiti; ciò spinge l'amministrazione a cercare nuove fonti di reddito.

L'attuazione dell'Area C nei fine settimana sarà accompagnata dalla completa dematerializzazione dei pagamenti, già utilizzata nella quasi totalità dei casi: l'obiettivo dichiarato è di semplificare l'esperienza degli utenti. Il Comune sta lavorando a una campagna di comunicazione per informare i cittadini sulle nuove regole e incentivare l'uso dei mezzi pubblici: nel 2024 hanno trasportato oltre 700 milioni di passeggeri, secondo dati ATM.