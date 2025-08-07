OpenAI porta l'IA su laptop e smartphone con due nuovi modelli open source

La scelta di rilasciare modelli open-source sotto licenza Apache 2.0, che consente utilizzi sia sperimentali che commerciali, riflette l'impegno sempre dichiarato daOpenAI, ma finora forse poco visibile, verso un'IA più aperta e accessibile. L'approccio si allinea con la missione dichiarata dell'azienda, fondata nel 2015 per promuovere un'intelligenza artificiale generale (AGI) che porti benefici collettivi. OpenAI afferma di aver condotto test rigorosi per garantire la sicurezza dei modelli, includendo un protocollo di worst-case fine-tuning, che simula utilizzi potenzialmente dannosi in settori come l'informatica e la biologia. I risultati di questi test saranno pubblicati in documenti di sicurezza e schede di sistema, per garantire trasparenza e responsabilità.

OpenAI invita comunque quanti vogliano adoperare i due nuovi modlli a porre sempre attenzione al materiale generato: l'azienda ha infatti segnalato un tasso di "allucinazioni" - risposte non accurate o inventate - compreso tra il 49% e il 53% nei test interni sulla conoscenza delle persone, un valore significativamente più alto rispetto ai modelli di ragionamento proprietari come o3 e o4-mini. D'altra parte, nei benchmark come Humanity's Last Exam, i modelli open-source hanno dimostrato un'accuratezza competitiva, rendendoli strumenti validi per sviluppatori e ricercatori che desiderano personalizzare l'IA per esigenze specifiche. La possibilità di eseguire questi modelli localmente offre poi vantaggi significativi in termini di privacy, poiché i dati non vengono inviati a server remoti, e di costi, eliminando (per certe esigenze) la necessità di abbonamenti a servizi cloud.

Sam Altman ha dichiarato che il rilascio di questi modelli è un passo verso un'ecosistema AI più aperto, capace di ridurre le barriere per sviluppatori, startup e organizzazioni in mercati emergenti o ambienti ad alta sicurezza. È d'altra parte già stato fatto notare che l'apertura dei modelli potrebbe comportare rischi, come l'uso improprio in contesti non regolamentati. OpenAI sembra aver anticipato queste preoccupazioni, implementando misure di sicurezza e collaborando con organizzazioni esterne per testare i modelli.