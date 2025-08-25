L'intelligenza artificiale di X si apre al mondo: Grok 2.5 è open source, Grok 3 in arrivo



xAI, l'azienda di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha annunciato che il modello Grok 2.5 - descritto dall'azienda come la migliore IA del 2024 - è ora open source, con i suoi "pesi" disponibili su Hugging Face sotto licenza Apache 2.0. Inoltre, xAI ha dichiarato che Grok 3, il suo modello più recente, seguirà lo stesso percorso e sarà reso open source entro circa sei mesi, probabilmente intorno a febbraio 2026.

Grok 2.5, rilasciato nell'agosto 2024, è un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) con 314 miliardi di parametri, progettato per offrire risposte rapide e precise, con un'integrazione in tempo reale con la piattaforma X per accedere a dati aggiornati. La sua apertura al pubblico consente a sviluppatori e ricercatori di tutto il mondo di accedere ai suoi pesi, ovvero ai dati che definiscono il comportamento del modello, e di utilizzarli per creare nuove applicazioni o migliorare le esistenti. La licenza Apache 2.0 permette un uso ampio e flessibile, inclusa la modifica e la distribuzione del codice, purché si rispettino i termini della licenza

Grok 3, lanciato lo scorso febbraio e addestrato su un supercomputer con 200.000 GPU Nvidia H100, utilizza una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto a Grok 2. Questo modello - spiega xAI - si distingue per le sue capacità di ragionamento avanzate, l'integrazione di DeepSearch per ricerche in tempo reale e una struttura che include varianti come Grok 3 Mini, ottimizzata per velocità, e Grok 3 Reasoning, focalizzata sulla risoluzione di problemi complessi. Secondo xAI, Grok 3 supera concorrenti come GPT-4o di OpenAI e Claude 3.5 di Anthropic in benchmark come AIME 2025 (matematica) e GPQA (scienze a livello di dottorato), anche se queste affermazioni sono ancora in attesa di validazione indipendente.

Musk ha sottolineato che xAI mira a superare Google e a competere con le aziende cinesi, che considera le più temibili per la loro superiorità in termini di infrastrutture hardware e capacità energetiche. In un post su X, Musk ha dichiarato che la Cina «ha molta più potenza rispetto agli Stati Uniti ed è molto forte nello sviluppo hardware», un'osservazione supportata da dati che indicano un consumo elettrico cinese record, con un singolo mese del 2024 che ha superato il consumo trimestrale degli Stati Uniti. Questo vantaggio infrastrutturale, secondo Musk, rende le aziende cinesi avversari formidabili per xAI.

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Almeno scopriremo dove hanno messo gli insulti razzisti e omofobi nel codice... :twisted:
25-8-2025 08:11
