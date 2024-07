X usa in automatico i dati degli utenti per addestrare la sua IA

Agendo sulle impostazioni si può disattivare la condivisione dei contenuti con Grok.

Perché possano funzionare, i modelli delle IA hanno bisogno di dati sui quali addestrarsi. Il web è pieno di dati ma, in un mondo ideale, i produttori di IA chiederebbero il consenso degli utenti prima di adoperarli per i loro scopi.

In caso contrario non solo le proteste degli autori dei contenuti utilizzati a loro insaputa si fanno immediatamente sentire, ma anche le autorità per la protezione dei dati personali hanno qualcosa da ridire.

X - il social network precedentemente noto come Twitter - ha deciso che tutto ciò è una complicazione inutile e, per addestrare la sua intelligenza artificiale Grok, ha iniziato ad adoperare i contenuti degli utenti.

La modalità scelta però è decisamente particolare. Non l'ha fatto semplicemente raccogliendo in silenzio tutto il materiale, senza chiedere niente a nessuno; invece, ha inserito nelle impostazioni di ogni profilo un'opzione che, se disattivata, impedisce questa raccolta; però è attivata di default.

Gli utenti, insomma, possono fare opt out, ma naturalmente la pratica corretta sarebbe quella inversa, ossia raccogliere i dati soltanto di quanti hanno fatto opt in (ossia l'hanno scelto esplicitamente); in questo modo, però, la quantità di dati a disposizione sarebbe sicuramente molto inferiore, e X - se vuole competere con le altre IA - non se lo può permettere.

La voce che abilita la raccolta dei dati per Grok si raggiunge aprendo X, cliccando su Altro e aprendo la voce Impostazioni e privacy.

Occorre quindi selezionare Privacy e Sicurezza e quindi, nella parte destra della pagina, la voce Grok nella sezione Personalizzazione e condivisione dei dati.

Qui si trova l'opzione, che recita: «Consenti l'utilizzo dei tuoi post, delle tue interazioni, delle informazioni che inserisci e dei risultati di Grok a scopi di addestramento e ottimizzazione». Levando il segno di spunta, X cessa la raccolta dei dati.