Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android

A chiarire la questione è stato un tribunale di Magonza, in Germania.

Lo scorso 27 agosto il Tribunale Regionale di Magonza, in Germania, ha emesso una sentenza che potrebbe ridefinire il modo in cui gli utenti configurano i propri dispositivi Android. Il giudice ha stabilito che Google non potrà più imporre l'uso di un indirizzo Gmail come requisito obbligatorio per la creazione di un account Android, necessario per accedere a servizi come il Play Store o YouTube. La decisione si basa sul Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea e rappresenta una vittoria significativa per GMX e Web.de, i due fornitori di servizi di posta elettronica appartenenti al gruppo tedesco 1&1, che avevano avviato la causa contro il colosso di Mountain View.

La controversia era nata dalla prassi di Google di rendere l'associazione di un indirizzo Gmail praticamente indispensabile durante la configurazione iniziale di un dispositivo Android. Sebbene fosse tecnicamente possibile utilizzare un indirizzo email alternativo, il processo era spesso macchinoso e poco intuitivo, spingendo molti utenti a optare per la creazione di un account Gmail. Secondo GMX e Web.de, questa pratica conferiva a Google un vantaggio competitivo sleale, limitando la visibilità e l'accesso ai servizi di posta elettronica concorrenti. Ciò però viola - secondo il tribunale di Magonza - il Digital Markets Act, entrato in vigore nel 2024 e che mira a regolamentare i cosiddetti "gatekeeper" digitali - come per l'appunto Google, ma anche Apple e Amazon - obbligandoli a trattare equamente i propri servizi e quelli dei concorrenti.

La sentenza potrebbe avere un impatto diretto sulla configurazione dei dispositivi Android, quantomeno in Europa. In futuro, gli utenti potrebbero trovarsi di fronte a una schermata di avvio che consenta di scegliere liberamente tra diversi provider di posta elettronica, inclusi quelli europei, che spesso garantiscono standard di privacy più elevati grazie a server localizzati nell'UE. Questo cambiamento risponde alla crescente domanda di "sovranità digitale" e protezione dei dati personali e potrebbe avere come conseguenza una riduzione della dipendenza degli utenti dall'ecosistema Google, favorendo una maggiore diversificazione dei servizi digitali.

Google ha preso atto della sentenza, sottolineando però che la maggior parte delle richieste di 1&1 è stata respinta e che il verdetto non è ancora definitivo, lasciando spazio a un possibile appello. L'azienda ha anche espresso preoccupazioni sul rischio che normative come il DMA possano introdurre eccessiva burocrazia, complicando l'esperienza utente senza reali benefici. La sentenza di Magonza rappresenta peraltro un ulteriore capitolo nella battaglia legale che vede spesso Google contrapposta alle autorità europee, evidenziando come il DMA stia diventando uno strumento chiave per regolamentare i grandi attori del settore tecnologico.

Il vero impatto pratico della sentenza dipenderà dalla rapidità con cui Google implementerà i cambiamenti e dalla possibilità che la sentenza venga confermata nei gradi successivi del giudizio. Nel frattempo, gli utenti di Android potrebbero presto beneficiare di una maggiore flessibilità nella scelta del provider email, un cambiamento che potrebbe favorire anche l'adozione di servizi con standard di privacy più rigorosi. Il percorso legale sarà sicuramente ancora lungo, con possibili appelli e ulteriori chiarimenti, ma la decisione già rafforza il ruolo del Digital Markets Act nel promuovere la concorrenza e la libertà di scelta.