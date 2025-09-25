Microsoft vara Windows AI Labs. Paint un diventa laboratorio di intelligenza artificiale

Il programma sarà esteso ad altre applicazioni: Blocco Note e Strumento di Cattura.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-09-2025]

Windows AI Labs Paint

Microsoft ha avviato in modo discreto un nuovo programma chiamato Windows AI Labs, pensato per offrire agli utenti di Windows 11 l'accesso anticipato a funzionalità sperimentali basate sull'intelligenza artificiale. Il progetto è attualmente in fase di test ed è stato individuato per la prima volta all'interno dell'applicazione Paint, dove alcuni utenti hanno ricevuto un invito a partecipare tramite un pop-up dedicato. L'iniziativa è di tipo opt-in (bisogna aderirvi esplicitamente) e si rivolge a un numero selezionato di tester, con l'obiettivo di raccogliere feedback su strumenti ancora in fase di sviluppo.

Windows AI Labs si configura come un laboratorio di sperimentazione, simile ai Search Labs di Google: gli utenti possono provare in anteprima funzionalità che potrebbero non essere mai rilasciate ufficialmente. Secondo la documentazione associata al programma, Microsoft intende utilizzare questa piattaforma per valutare l'usabilità, l'interesse del pubblico e la compatibilità di mercato delle nuove soluzioni di IA. Le funzionalità attivate tramite AI Labs sono considerate "non definitive" e potrebbero richiedere aggiornamenti specifici dell'app per essere rese disponibili in modo stabile.

Nel caso di Paint, le novità includono strumenti come la rimozione dello sfondo, la generazione di immagini tramite descrizione testuale (già introdotta con Cocreator), e nuove opzioni di editing come la gestione dei livelli e la selezione dell'opacità. Queste funzionalità un tempo erano riservate a software professionali; ora stanno gradualmente trovando spazio anche nelle app preinstallate di Windows.

Per aderire al programma è necessario attivare l'invio di dati diagnostici opzionali nelle impostazioni di Windows 11, accedere a Paint e verificare la presenza dell'invito. Una volta accettata la partecipazione, Microsoft può abilitare le funzionalità AI direttamente sull'account dell'utente, senza necessità di aggiornamenti manuali. Al momento il backend del programma non è ancora operativo; l'invito sembra essere stato distribuito accidentalmente anche a utenti non iscritti ai canali Insider.

Sullo stesso tema:
Microsoft 365 Copilot si installa da solo sui PC con Windows 10 e Windows 11
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 200...
Microsoft inietta la IA dentro Esplora File di Windows 11
Microsoft festeggia 50 anni con quattro sfondi brutti

Windows AI Labs dovrebbe estendersi in futuro ad altre applicazioni di sistema a partire da Blocco Note e Strumento di Cattura, già oggetto di aggiornamenti AI nei canali Dev e Canary. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di integrazione dell'intelligenza artificiale in Windows, che ha visto l'introduzione di Copilot e di funzionalità semantiche in diverse aree del sistema operativo.

Spunti di approfondimento:
No, per usare il Blocco Note non serve un account Microsoft
Windows 11, un'iniezione di IA per Paint e Blocco Note
Paint 3D è agli sgoccioli
Windows 11: Blocco Note avrà la sua IA generativa

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Microsoft condanna a morte WordPad

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale mezzo di trasporto pubblico sostituirà quelli attuali nel giro dei prossimi 50 anni?
Evacuated Tube Transport: l'evoluzione dei treni a levitazione magnetica; questi veicoli sono in grado di raggiungere i 6.500 km/h perché viaggiano all'interno di tunnel in cui è creato il vuoto.
String Transport System: cabine sospese fino a 30 metri dal suolo che corrono su binari di acciaio e cemento a oltre 500 km/h.
Tubular Rails: i treni viaggiano a 240 km/h all'interno di anelli sollevati dal suolo che contengono i motori e le ruote, mentre le carrozze ospitano i binari.
I bus viaggiano al di sopra del traffico automobilistico, il quale scorre sotto di loro, usando piccole rotaie poste ai lati della strada.
Shweeb: monorotaia monoposto sospesa e a pedali che permette di raggiungere i 45 km/h.
SolarBullet: il treno ad alta velocità (354 km/h) alimentato a energia solare attualmente allo studio in Arizona (USA).
Treni elettrici che non necessitano di binari perché viaggiano su strada e ricevono l'energia dal sistema contactless installato al di sotto dell'asfalto.
SARTRE: le automobili viaggiano in convogli gestiti dall'intelligenza artificiale; si uniscono i vantaggi del trasporto pubblico alla flessibilità del trasporto privato.
Startram, il maglev orbitale: gli ultimi 20 chilometri del tracciato (di oltre 1.600 km) puntano verso l'alto per portare in orbita i treni.
Ascensore spaziale: una stazione posta a quasi 100.000 km da terra e collegata al suolo da cavi costituiti da nanotubi di carbonio, per portare in orbita uomini e materiali con costi relativamente contenuti.

Mostra i risultati (3005 voti)
Settembre 2025
n. 3997 del 25-09-2025
Scratchgate per iPhone 17 Pro: la scocca in alluminio si graffia. Tutte le debolezze
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 25 settembre
2025
Microsoft vara Windows AI Labs. Paint un diventa laboratorio di intelligenza art...
2024
Frankenthings, un genocidio nell'Internet delle Cose
2022
Windows 11 2022 Update, meglio non avere fretta di installarlo
2021
Aggiornamenti d’emergenza per dispositivi Apple
2020
Da Microsoft un Office senza abbonamento nel 2021
2019
Tutta la verità sul caso del dominio Italia Viva
2017
Windows, gli ultimi aggiornamenti bloccano gli account utente
2016
La stufetta a candele che non consuma elettricità
2015
Bloccare le email degli scocciatori con Gmail
2014
ShellShock, falla critica in Linux e Mac OS X
2013
La stampante 3D che non si limita alla plastica
2012
La tastiera virtuale che sta in un portachiavi
2011
Il capitano Kirk racconta le differenze tra Star Wars e Star Trek
2010
O!Play HD2, il media player USB 3
2009
Facebook e Nielsen si alleano per misurare la pubblicità
2008
Compra un telefonino e ci trova dentro le foto porno
2007
Taser e altre armi vomitevoli
2006
Lo scorporo della rete
2005
Il futuro della Rete, il contributo della Chiesa
2002
I tuoi DVD con Philips
2001
Cd anticopia, la farsa continua
Olimpo Informatico


 
web metrics