Windows 11 25H2 è qui

Grazie all'enablement package l'installazione da 24H2 è un lampo.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-10-2025]

windows 11 25h2
Foto di Windows.

Microsoft ha reso disponibile Windows 11 25H2: identificata con il build number 10.0.26200, questa release rappresenta il quarto aggiornamento principale per Windows 11 e si basa sulla stessa piattaforma di Windows 11 24H2, col quale condivide codice sorgente e aggiornamenti cumulativi mensili. Non introduce rivoluzioni funzionali per gli utenti consumer ma enfatizza miglioramenti in ambito sicurezza e gestione aziendale e offre un'installazione semplificata tramite il cosiddetto enablement package (eKB) che richiede solo un riavvio per chi proviene da 24H2.

La pagina di download ufficiale è stata aggiornata per includere tool e file ISO; come di consueto, la distribuzione dell'aggiornamento tramite Windows Update avverrà a ondate successive. Questo processo di distribuzione sfrutta il modello di shared servicing branch tra 24H2 e 25H2: le nuove caratteristiche sono già incorporate nel codice di 24H2 ma restano disattivate fino all'attivazione dell'eKB. Questo approccio mira a ridurre drasticamente i tempi di installazione: da pacchetti cumulativi di diversi GByte a un file di circa 200 KByte. Ciò che serve è già presente sul PC.

L'update appare automaticamente in Windows Update, richiedendo un download minimo e un singolo riavvio; ma solo agli utenti di Windows 11 24H2 con attiva l'opzione "Ottieni gli aggiornamenti più recenti non appena disponibili". Chi è su versioni precedenti come 23H2 deve optare invece per un aggiornamento completo.

Tra le novità principali, 25H2 integra avanzamenti nella sicurezza derivanti dall'iniziativa Microsoft Secure Future Initiative. Include un rilevamento migliorato delle vulnerabilità, supportato da tool di codifica assistita dall'IA per minimizzare gli errori umani durante lo sviluppo. Per le edizioni Enterprise ed Education si aggiunge il supporto nativo a Wi-Fi 7: i vantaggi sono una connettività aziendale più robusta e la possibilità di rimuovere le app preinstallate dal Microsoft Store tramite Intune o Group Policy.

Spunti di approfondimento:
Video come sfondi animati per il desktop. Windows 11 riporta in vita una funzion...
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono ...
Windows 11: Adaptive Energy Saver prolunga la durata della batteria senza sacrif...
Windows 11 introduce Quick Machine Recovery: ripristino automatico per PC in cri...

Nelle edizioni Home e Pro Windows 11 25H2 sarà supportato fino al 12 ottobre 2027 (24 mesi). Enterprise, Education e IoT Enterprise arriveranno sino al 10 ottobre 2028 (36 mesi).

Consigliamo la lettura di:
Meno bloatware in Windows 11: gli utenti potranno rimuovere le app preinstallate
Windows 11 25H2 rallenterà per risparmiare batteria
Windows 11, il menu Start cambia faccia
Windows 11 24H2, iniziano le installazioni automatiche

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows 11 24H2, se lo installi così addio aggiornamenti
Windows 11 perde utenti nonostante gli sforzi di Microsoft
Windows 11 24H2: stampanti USB e videogiochi non funzionano più
Windows 11, annunciata la fine del supporto... ma è solo un bug

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Foto e video occupano troppo spazio sul tuo hard disk ma non vuoi cancellarli. Cosa fai?
Copio tutto su una USB o su un hard disk esterno
Cripto la cartella con le foto e i video e poi la salvo su un hard disk esterno
Sposto i file in un servizio di immagazzinamento su cloud
Cripto i file e li sposto su cloud
Non ho poi cosė tante foto

Mostra i risultati (2228 voti)
Ottobre 2025
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 ottobre
2025
Windows 11 25H2 è qui
2024
Le Smart TV spiano tutto quello che guardi
2022
DALL-E diventa libero e gratuito: immagini sintetiche per tutti
2021
Pesa di più una chiavetta USB piena di dati o una vuota?
2020
Windows XP, il codice trafugato è quello reale
2019
Antibufala: la Tesla della polizia rimasta a secco durante un inseguimento
2018
Solid, il web decentralizzato e distribuito di Tim Berners-Lee
2017
Terrorista di San Bernardino, l'FBI non rivelerà come è entrata ne...
2016
UE: Guardare film pirata in streaming è legale
2015
Il misterioso aggiornamento di Windows 7
2014
Arriva Windows 10, cosa c'è da sapere (e dove si scarica)
2013
Chiuso Silk Road, l'Amazon della droga
2011
Vasco Rossi fa chiudere Nonciclopedia
2010
Filesystem criptato sul cloud
2009
Illegale l'esternalizzazione Telepost
2008
Online la benzina costa meno
2007
Pubblicità comportamentale, ultima frontiera
2006
Chi sta coprendo Rovati?
2005
Palladium all'assalto dei telefonini
2004
Perché Novara non è una città digitale
2003
Rimborsi per il blackout
2002
Poliziotti go home!
Olimpo Informatico


 
web metrics