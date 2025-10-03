Windows 11 25H2 è qui

Grazie all'enablement package l'installazione da 24H2 è un lampo.

Microsoft ha reso disponibile Windows 11 25H2: identificata con il build number 10.0.26200, questa release rappresenta il quarto aggiornamento principale per Windows 11 e si basa sulla stessa piattaforma di Windows 11 24H2, col quale condivide codice sorgente e aggiornamenti cumulativi mensili. Non introduce rivoluzioni funzionali per gli utenti consumer ma enfatizza miglioramenti in ambito sicurezza e gestione aziendale e offre un'installazione semplificata tramite il cosiddetto enablement package (eKB) che richiede solo un riavvio per chi proviene da 24H2.

La pagina di download ufficiale è stata aggiornata per includere tool e file ISO; come di consueto, la distribuzione dell'aggiornamento tramite Windows Update avverrà a ondate successive. Questo processo di distribuzione sfrutta il modello di shared servicing branch tra 24H2 e 25H2: le nuove caratteristiche sono già incorporate nel codice di 24H2 ma restano disattivate fino all'attivazione dell'eKB. Questo approccio mira a ridurre drasticamente i tempi di installazione: da pacchetti cumulativi di diversi GByte a un file di circa 200 KByte. Ciò che serve è già presente sul PC.

L'update appare automaticamente in Windows Update, richiedendo un download minimo e un singolo riavvio; ma solo agli utenti di Windows 11 24H2 con attiva l'opzione "Ottieni gli aggiornamenti più recenti non appena disponibili". Chi è su versioni precedenti come 23H2 deve optare invece per un aggiornamento completo.

Tra le novità principali, 25H2 integra avanzamenti nella sicurezza derivanti dall'iniziativa Microsoft Secure Future Initiative. Include un rilevamento migliorato delle vulnerabilità, supportato da tool di codifica assistita dall'IA per minimizzare gli errori umani durante lo sviluppo. Per le edizioni Enterprise ed Education si aggiunge il supporto nativo a Wi-Fi 7: i vantaggi sono una connettività aziendale più robusta e la possibilità di rimuovere le app preinstallate dal Microsoft Store tramite Intune o Group Policy.

Nelle edizioni Home e Pro Windows 11 25H2 sarà supportato fino al 12 ottobre 2027 (24 mesi). Enterprise, Education e IoT Enterprise arriveranno sino al 10 ottobre 2028 (36 mesi).