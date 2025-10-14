Fusione nucleare, Gauss Fusion promette la prima centrale commerciale da 200 MW entro il 2045



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-10-2025]

gauss fusione centrale commerciale
Immagine: Gauss Fusion

Fondata nel 2022 da un consorzio di istituti di ricerca e aziende industriali, la startup tedesca Gauss Fusionha annunciato l'intenzione di realizzare entro la metà dei prossimi anni '40 la prima centrale commerciale a fusione nucleare in Europa. Il progetto prevede la costruzione di un impianto da 200 MegaWatt nella regione della Baviera, con l'obiettivo di dimostrare la fattibilità industriale della fusione come fonte energetica stabile e carbon-free.

A differenza del grande reattore sperimentale ITER in costruzione nel sud della Francia, Gauss Fusion non mira a sviluppare un prototipo scientifico ma una vera e propria centrale destinata alla produzione di energia per la rete. L'azienda afferma che il progetto si basa su un approccio modulare e su tecnologie già validate in ambito scientifico, con l'intento di accelerare i tempi di realizzazione e ridurre i costi.

A differenza della fissione, la fusione nucleare non produce scorie radioattive a lunga durata e non comporta rischi di meltdown. Il processo consiste nel fondere nuclei di idrogeno (deuterio e trizio) per generare elio e liberare grandi quantità di energia. Tuttavia mantenere il plasma in condizioni stabili e contenuto magneticamente è una sfida ingegneristica ancora aperta. Gauss Fusion intende affrontarla con una combinazione di superconduttori ad alta temperatura, sistemi di confinamento magnetico avanzati e algoritmi di controllo basati su intelligenza artificiale.

L'azienda ha già avviato la fase di progettazione e sta cercando partner industriali e finanziari per sostenere lo sviluppo. Il sito bavarese è stato scelto per la presenza di infrastrutture energetiche esistenti e per la vicinanza a centri di ricerca come il Max Planck Institute. Se il progetto dovesse rispettare la tabella di marcia l'impianto potrebbe entrare in funzione prima della fine del prossimo decennio, anticipando le previsioni di altri consorzi internazionali.

Proposte di lettura:
Il sogno degli alchimisti diventa realtà: reattore a fusione trasforma il m...
La batteria nucleare che dura decenni
Microsoft, minireattori nucleari per alimentare i datacenter della IA
Allarme dai Paesi Bassi: il ciondolo anti-5G è radioattivo

Con un investimento stimato tra i 15 e i 18 miliardi di euro, la prospettiva di una centrale a fusione operativa entro la metà del secolo rappresenta un cambio di paradigma per il settore energetico europeo che finora ha considerato la fusione come una tecnologia da laboratorio con orizzonti temporali molto lunghi. Gauss Fusion propone invece un modello industriale con un impianto compatto, scalabile e integrabile nella rete elettrica esistente.

Non perderti anche:
Nucleare, in Cina la prima centrale pulita
Stellarator, il reattore a fusione tedesco
Il minireattore a fusione del MIT
Fusione nucleare, Lockheed annuncia nuovi reattori senza scorie

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
USA, la fusione nucleare è realtà
Fusione nucleare in laboratorio, primo successo

Commenti all'articolo (2)

{shareball}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
14-10-2025 10:05

Homer S.
:malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: :malol: ... Leggi tutto
14-10-2025 09:08
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale di queste previsioni ritieni che diventerà realtà per prima?
Si potranno trapiantare organi di ricambio cresciuti in laboratorio.
I computer svilupperanno capacità creative, riuscendo a creare vere opere d'arte senza intervento umano.
Il teletrasporto delle persone diventerà realtà.
Su Marte e sui pianeti abitabili si costruiranno colonie nelle quali si potrà vivere per lunghi periodi.
Riusciremo a controllare il tempo atmosferico, cancellando siccità, inondazioni e catastrofi naturali.

Mostra i risultati (2329 voti)
Ottobre 2025
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 14 ottobre
2024
Meglio un software vecchio ma affidabile, o uno nuovo ma non testato?
2023
Canonical ritira Ubuntu 23.10 per “discorsi d'odio”
2022
Addio Office, benvenuta Microsoft 365
2021
Windows 11, la patch per AMD peggiora i problemi
2020
Le cipolle troppo sexy per Facebook
2019
La scena hacker italiana e il caso Richard Stallman
2018
Il termometro wireless intelligente per cuocere la carne a puntino
2017
Il ritorno del Game Boy
2016
Se il tuo iPhone ha la ''malattia del touch''
2015
Allegati in email
2014
L'importanza della prima impressione
2013
Mega sorpassa RapidShare
2012
Consumi e tabelle
2011
Addio a Dennis Ritchie, creatore di Unix e C
2010
Un cervello a maglia
2009
Microsoft rilascia una valanga di patch
2008
Pedopornografia, arrestata quindicenne
2007
Mediaset contro il Faucet di Vcast
2006
CAP liberi e gratis
2005
La flat del servizio informazioni
2004
Musica on-line a buon mercato dalla Russia
2003
Perché Linux
Olimpo Informatico


 
web metrics