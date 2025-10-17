Steve Jobs, arriva la moneta commemorativa da 1 dollaro

La Zecca degli Stati Uniti lo onora come simbolo della cultura dell'innovazione.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-10-2025]

jobs moneta celebrativa
Immagine: U.S. Mint

La United States Mint (la Zecca degli Stati Uniti) ha annunciato che Steve Jobs sarà protagonista di una nuova moneta da 1 dollaro, in uscita nel 2026 come parte della serie American Innovation. Avviato nel 2018, il programma prevede l'emissione periodica di monete commemorative che rappresentano figure e invenzioni significative per ciascuno Stato americano. Per la California la scelta è ricaduta sul cofondatore di Apple, considerato un simbolo della cultura dell'innovazione che ha caratterizzato la Silicon Valley.

Il disegno della moneta raffigura un giovane Jobs seduto a gambe incrociate davanti a un paesaggio collinare californiano, con querce e colline che richiamano l'ambiente naturale della regione. L'abbigliamento è quello più noto, caratteristico soprattutto degli anni del ritorno in Apple: dolcevita nero, jeans e scarpe da ginnastica. L'immagine è accompagnata dalla frase «Make Something Wonderful» («Fate qualcosa di meraviglioso»), una citazione attribuita a Jobs e utilizzata anche dai suoi eredi per descrivere la sua visione creativa. L'autrice è l'artista Elana Hagler mentre la modellazione è stata eseguita da Phebe Hemphill, entrambe già coinvolte in precedenti emissioni della Zecca.

La proposta è stata avanzata ufficialmente dallo Stato della California e approvata dal Dipartimento del Tesoro. Il governatore Gavin Newsom ha definito Jobs «l'incarnazione dello spirito creativo californiano» sottolineando il suo ruolo nel trasformare il modo in cui milioni di persone interagiscono con la tecnologia. La moneta sarà disponibile anche in edizione da collezione, con un prezzo di vendita previsto intorno ai 13 dollari.

L'iniziativa ha suscitato interesse non solo tra gli appassionati di numismatica ma anche tra coloro che vedono in Jobs una figura che è stata capace di influenzare profondamente il settore tecnologico e culturale. La scelta di rappresentarlo in una posa meditativa, lontana dalle immagini più note legate ai keynote o ai prodotti Apple, vuole essere un tributo alla sua dimensione riflessiva e visionaria.

Non perderti anche:
70 anni fa nasceva Steve Jobs
All'asta un assegno con le firme di Wozniak e Jobs
I sandali usati di Steve Jobs all'asta per 80.000 dollari
Joe Biden assegna a Steve Jobs la Medaglia della Libertà

La moneta non sarà destinata alla circolazione ordinaria ma rientra tra le emissioni commemorative che celebrano l'innovazione americana. Oltre a Jobs il programma ha già incluso figure come Thomas Edison, Nikola Tesla e altri inventori. L'inserimento del fondatore di Apple conferma il riconoscimento istituzionale del suo contributo alla storia industriale e tecnologica degli Stati Uniti.

Consigliamo la lettura di:
Wozniak: Steve Jobs non era un bravo ingegnere, né un leader nato
Disney e Apple: se Steve Jobs fosse vivo saremmo una cosa sola
L'iPhone X da 4.000 euro in onore di Steve Jobs, Elon Musk e Nikola Tesla
Steve Jobs nel testamento: vendete Apple a Google

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
L'iPhone? Nasce dall'odio di Steve Jobs per Microsoft
Oltre 300.000 dollari per l'Apple I venduto da Steve Jobs
I 14 comandamenti di Steve Jobs
La casa di Steve Jobs diventerà un sito storico
Steve Jobs: il mondo mi dimenticherà presto

Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
Una moneta?? Curioso, i suoi seguaci sono per lo più gli stessi schierati politicamente che vorrebbero abolire il contante.
17-10-2025 15:41
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
In Islanda, paese protestante con 320.000 abitanti tutti on line, nei mesi scorsi si è molto parlato di una legge che proibisca completamente la pornografia on line (quella stampata è già proibita) attraverso filtri centralizzati. Secondo te...
E' giusto. Anche in Italia si dovrebbe fare lo stesso.
Non è giusto, perché limita la libertà.
E' giusto, ma tanto ci sarà chi riuscirà ugualmente a scaricare materiale pornografico.
Ci sono problemi molto più importanti.
Aumenteranno ancora di più i suicidi e gli alcolizzati

Mostra i risultati (5643 voti)
Ottobre 2025
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultimate convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 18 ottobre
2025
Copilot Vision arriva in Italia: ora l'assistente "vede" il desktop e pu...
2024
Winamp, il codice sparisce da GitHub
2023
Microsoft Edge curiosa nei dati degli altri browser a ogni avvio
2022
TikTok, arrivano i contenuti per soli adulti
2021
Riconoscimento facciale nelle scuole per velocizzare la mensa
2020
Antibufala: Wayfair vende mobili che contengono bambini!
2019
Il Galaxy S10 si sblocca con qualsiasi impronta
2018
Conto alla rovescia per il ritorno di Winamp
2017
Ceo di GitHub: i programmatori sono condannati all'estinzione
2016
Alternative a WhatsApp: Signal, ora anche su computer
2015
Migliaia di proxy scompaiono dal web
2014
Un leccalecca nello smartphone
2013
Il giorno di Windows 8.1
2012
Tumore da telefonino, per la Cassazione il legame c'è
2011
Questura di Milano ''autentica'' bufale dei bimbi-esca
2010
Il Family Safety Center di Google
2009
In prova: RaidSonic Icy Box IB-NAS3221
2008
Mafiaboy torna dopo otto anni e mette in guardia gli utenti
2007
Live OneCare si rinnova
2006
La tassa sulle rassegne stampa
2005
Il prossimo Windows
2003
Treni e telefonini, quante contraddizioni
2001
Le vie per il Web di massa
Olimpo Informatico


 
web metrics