Tariffe telefoniche, ritirato emendamento che le lega all'inflazione. Restano altri punti controversi



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-10-2025]

tariffe telefoniche inflazione emendamento
Foto di Annie Spratt.

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
Tariffe telefoniche aumenteranno con l'inflazione. La misura nel DDL Concorrenza

Dopo le proteste, Forza Italia ha ritirato l'emendamento al DDL Concorrenza che avrebbe introdotto l'adeguamento automatico delle tariffe telefoniche all'inflazione. Il dibattito però non è ancora chiuso, poiché diverse altre proposte legislative continuano a sollevare preoccupazioni tra le associazioni dei consumatori.

L'emendamento 9.0.113 prevedeva la possibilità per gli operatori telefonici di aumentare annualmente e automaticamente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La misura si sarebbe applicata solo ai nuovi contratti e non sarebbe stata considerata una modifica contrattuale, escludendo quindi il diritto dell'utente al recesso gratuito. Dopo le critiche di opposizioni e associazioni come Consumerismo No Profit e Codacons, l'emendamento è stato ritirato. Tuttavia i promotori hanno difeso la proposta sostenendo che avrebbe introdotto maggiore trasparenza in un mercato caratterizzato da variazioni unilaterali e frequenti delle tariffe.

Nonostante il passo indietro, restano sul tavolo altri emendamenti che secondo le associazioni potrebbero compromettere i diritti dei consumatori. Tra questi il più discusso è il 6.0.9, che mira a modificare il piano di numerazione nazionale per consentire ai call center di offrire assistenza a pagamento. Secondo Consumerismo No Profit, la misura contraddice l'articolo 64 del Codice del Consumo che prevede la gratuità dell'assistenza post-vendita.

Leggi anche:
La tastiera ispirata ai vecchi telefoni a disco: Gboard Dial Version è open...
TIM aumenta le tariffe di 1,99 euro: come bloccare il rincaro, accettarlo o rece...
Register.it, lo SPID diventa a pagamento: che cosa cambia e quali sono le tariff...
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cl...

Altri emendamenti (8.0.7, 8.0.8, 8.0.9 e 8.0.10) presentati da esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Italia Viva propongono di consentire l'accesso al database della portabilità dei numeri mobili (MNP) per finalità di marketing. Secondo le associazioni, ciò trasformerebbe uno strumento pensato per garantire la libertà di scelta in un mezzo per profilare gli utenti e indirizzare offerte commerciali mirate, riducendo la neutralità del mercato.

Le critiche si concentrano sulla mancanza di un bilanciamento tra esigenze di mercato e tutela dei cittadini. Le associazioni chiedono che il Parlamento respinga le proposte che minano i diritti degli utenti e che il DDL Concorrenza torni a essere uno strumento per rafforzare la trasparenza e l'equità nei rapporti tra imprese e consumatori.

Per approfondire:
Aprile 2024, le tariffe telefoniche aumentano con l'inflazione
Canone TV, dalla bolletta della luce ai telefonini?
Con la vendita della Rete TIM avremo le tariffe più alte
Il primo telefono cellulare compie 40 anni

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Telefonia, inizia l'era degli aumenti infiniti

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Cosa fai quanto ricevi una richiesta d'amicizia da una persona che non conosci?
Di solito accetto tutte le richieste d'amicizia. Più amici ho, meglio è
Accetto l'amicizia solo di persone con cui ho conoscenze in comune
Sui social, aggiungo come amici solo le persone che conosco personalmente

Mostra i risultati (1285 voti)
Ottobre 2025
n. 4014 del 30-10-2025
Il Quantum Day non ci sarà
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
n. 4011 del 24-10-2025
Pericolo! Stampante nuova!
n. 4010 del 23-10-2025
Internet delle cose, dobbiamo abituarci alla morte
n. 4009 del 22-10-2025
L'OS di Commodore per gli orfani di Windows 10: OS Vision 3.0, cuore Linux ed estetica retro
n. 4008 del 20-10-2025
Guida autonoma in 60 città italiane: Italia primo laboratorio europeo per i test
n. 4007 del 16-10-2025
Infotainment in auto, nuove regole: i veicoli smart dovranno avere un'autoradio FM/DAB+
n. 4006 del 15-10-2025
Mozilla introduce Firefox VPN: navigazione cifrata nel browser. Privata e gratuita
n. 4005 del 13-10-2025
Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone
n. 4004 del 10-10-2025
DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 30 ottobre
2025
Waymo: il mondo finirà con l'accettare gli incidenti mortali causati da...
2024
Più infedeli che hacker
2023
Windows 11 finalmente supporta gli archivi Rar, 7Zip, Tar e altri ancora
2021
Il nonno dell'iPad va all'asta per 12.000 dollari
2019
Il malware per Android impossibile da eliminare
2018
IBM compra Red Hat Linux per 34 miliardi di dollari
2017
Youtuber svela l'iPhone X in anteprima e fa licenziare il padre da Apple
2016
Come dirottare qualsiasi drone in volo
2015
Microsoft infastidisce gli utenti di Windows 7 con l'upgrade a 10
2014
Il gettone telefonico, questo sconosciuto
2013
L'armatura di Iron Man
2012
Telecom Italia riassumerà gli esodati
2011
Stallman ancora contro Steve Jobs
2010
Facebook lancia le pagine dell'amicizia
2009
Il software per creare un clone Mac
2008
Un link non equivale alla diffamazione
2007
Esternalizzazioni, Vodafone meglio di Telecom
2006
"Liberate questi blogger!"
2005
La Chiesa italiana vuole puntare sulla Rete
2003
L'ecommerce veramente accessibile
2002
Boris Becker cita in giudizio T-Online
2001
BSA ci riprova
Olimpo Informatico


 
web metrics