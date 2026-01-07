CES 2026, LEGO presenta Smart Play: il sistema che trasforma le costruzioni in oggetti interattivi

Ora i mattoncini e le minifigure reagiscono tra loro durante il gioco.



lego smart brick smart play 2
Immagine: Lego

Al CES 2026 LEGO ha presentato ufficialmente Smart Play, una piattaforma pensata per trasformare i tradizionali mattoncini in elementi interattivi capaci di reagire al gioco fisico. Il produttore danese introduce così una delle innovazioni più significative della sua storia recente, con l'obiettivo di integrare tecnologia avanzata senza rinunciare alla natura "analogica" delle costruzioni.

Il cuore del sistema è il nuovo LEGO Smart Brick, un mattoncino 2×4 esteticamente simile a quello tradizionale ma dotato di un chip ASIC, sensori di movimento, una matrice LED e un micro‑altoparlante. Il mattoncino è in grado di rilevare orientamento, accelerazione e campi magnetici, permettendo reazioni dinamiche durante il gioco. Smart Play è stato progettato per funzionare senza schermi e senza app, mantenendo l'esperienza "fisica" al centro. Il sistema riconosce la posizione dei mattoncini e reagisce in tempo reale, generando luci, suoni e comportamenti diversi a seconda della costruzione e del movimento effettuato dal bambino.

Il funzionamento si basa su tre elementi principali: gli Smart Brick, le Smart Tag e le Smart Minifigure. Le Smart Tag sono piastrelle 2×2 senza stud, dotate di un ID digitale che comunica al mattoncino come comportarsi. Per esempio, se una tag appartiene a un set dedicato a un elicottero, lo Smart Brick riproduce suoni coerenti e si illumina in base ai movimenti rilevati dall'accelerometro. Le Smart Minifigure integrano sensori che permettono loro di interagire con gli Smart Brick. Avvicinando una minifigure a un mattoncino, questo può attivare effetti sonori, missioni o comportamenti specifici. Secondo le informazioni disponibili, il sistema è progettato per riconoscere più elementi contemporaneamente, creando scenari di gioco complessi e dinamici.

Il chip interno utilizza un sistema di posizionamento che consente al mattoncino di percepire distanza e direzione degli altri Smart Brick. Questa tecnologia permette alle costruzioni di "prendere vita" in modo coerente, reagendo alla struttura complessiva e non solo al singolo pezzo. LEGO ha dichiarato che Smart Play rappresenta «una delle evoluzioni più importanti del sistema di gioco» dai tempi dell'introduzione delle minifigure nel 1978. La piattaforma è compatibile con i mattoncini tradizionali e non richiede modifiche al modo in cui i bambini costruiscono.

La presentazione al CES ha incluso dimostrazioni dal vivo, con set che reagivano ai movimenti, cambiavano colore e attivavano effetti sonori in base alle Smart Tag utilizzate. Il sistema è stato progettato per essere modulare e aggiornabile, con la possibilità di espandersi attraverso nuovi set e nuove funzionalità nei prossimi anni. Il lancio commerciale è previsto per il prossimo 1 marzo, con i primi set dedicati alla linea LEGO Star Wars. I set includeranno Smart Brick, Smart Tag e minifigure dotate di sensori, con l'obiettivo di introdurre gradualmente la piattaforma in diverse linee di prodotto.

Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
Dio ce ne scampi! Costruire il modellino è solo parte del gioco, poi il bambino si diverte a creare storie coi personaggi e gli oggetti che ha montato (è più o meno quello che si fa con le bambole, credo si chiami "dramatizzazione"). Ci mancherebbe solo che i giocattoli giocassero da soli, dev'essere... Leggi tutto
7-1-2026 09:45
