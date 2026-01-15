Crisi della RAM: DDR 4 e 5 sempre più rare, tornano in vendita le DDR 3



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-01-2026]

ram ddr3 ritorno
Foto di Liam Briese.

Come è noto, la disponibilità di memoria per PC sta attraversando una fase di tensione che sta modificando dinamiche di mercato considerate ormai consolidate. L'aumento dei prezzi delle RAM più recenti (DDR 4 e DDR 5) e la scarsità di chip stanno riportando in circolazione componenti che sembravano definitivamente superati, come i moduli DDR 3. Negli ultimi mesi la domanda di memoria ha superato la capacità produttiva dei principali fornitori, impegnati a rifornire i datacenter in cui girano gli LLM delle varie IA, generando un incremento dei prezzi che ha colpito in modo evidente soprattutto le DDR 5. Le vendite di schede madri compatibili con DDR 5 hanno registrato un calo significativo, mentre anche le DDR 4, dopo una breve fase di stabilizzazione, hanno iniziato a mostrare segnali di indebolimento nella disponibilità, con conseguenti aumenti di prezzo. La contrazione dell'offerta non riguarda solo i moduli di memoria, ma l'intero ecosistema necessario al loro funzionamento. La tecnologia DDR 5 integra sul modulo parte dell'elettronica di gestione dell'alimentazione, aumentando i costi di produzione e rendendo più complesso mantenere volumi elevati. Questo fattore contribuisce a spiegare perché la disponibilità sia più fragile rispetto alle generazioni precedenti.

Parallelamente, la domanda globale di chip di memoria è stata influenzata da una riallocazione delle capacità produttive verso segmenti più redditizi, come le memorie HBM destinate ai sistemi di intelligenza artificiale e ai server. Le analisi di mercato indicano che la crisi attuale non è assimilabile ai precedenti shortage generalizzati, ma è legata a una scelta strategica dei produttori, che privilegiano settori ad alto margine rispetto al mercato consumer. Questa dinamica ha generato un effetto a catena. I prezzi delle DDR 5 sono aumentati rapidamente, rendendo meno conveniente l'aggiornamento dei sistemi basati su piattaforme recenti. Anche le DDR 4, considerate opzione più economica in quanto appartenenti alla generazione precedente, hanno subito rincari significativi.

Alcuni assemblatori e rivenditori hanno iniziato così a proporre offerte basate su piattaforme più datate, compatibili con le DDR 3, sfruttando la maggiore disponibilità e il costo inferiore di questi componenti. Secondo dati raccolti da canali di distribuzione asiatici, le vendite di schede madri DDR 3 sono aumentate da due a tre volte rispetto ai mesi precedenti. La crescita è stata trainata soprattutto da configurazioni economiche basate su CPU Intel di sesta, settima, ottava e nona generazione, ancora diffuse nel mercato dell'usato e in alcuni segmenti entry‑level.

Il fenomeno non riguarda solo il mercato consumer. Le analisi indicano che la pressione sulla disponibilità di RAM sta influenzando anche i cicli di aggiornamento dei PC aziendali e dei notebook, con un rallentamento delle sostituzioni e una maggiore attenzione alla compatibilità con componenti già presenti in magazzino. La prospettiva di ulteriori aumenti di prezzo ha spinto alcuni operatori a incrementare gli acquisti nel breve periodo, contribuendo a un ulteriore irrigidimento dell'offerta.

Proposte di lettura:
Invia la RAM Corsair in assistenza e gli ridanno dei moduli finti
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
Micron uccide il marchio Crucial: niente più SSD e DRAM consumer
Memoria DRAM alle stelle. La IA consuma risorse, salgono i prezzi

La crisi della memoria si inserisce in un contesto più ampio, in cui la domanda di componenti per data center e sistemi AI continua a crescere. Le memorie DRAM e NAND sono sempre più richieste per alimentare infrastrutture ad alta intensità di calcolo, riducendo la quota destinata ai dispositivi consumer. Le analisi di mercato evidenziano che questa riallocazione potrebbe proseguire anche nei prossimi trimestri, mantenendo elevata la pressione sui prezzi.

Il ritorno delle DDR3 rappresenta un indicatore concreto della fase attuale del mercato. Sebbene si tratti di una tecnologia introdotta nel 2007, la sua disponibilità e il costo contenuto la rendono una soluzione temporanea per chi deve assemblare sistemi economici o mantenere operativi PC datati. La crescita delle vendite di schede madri compatibili conferma che il mercato sta reagendo alla scarsità adattandosi con le risorse disponibili, in attesa di un riequilibrio dell'offerta.

Proposte di lettura:
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare ...
Adata: prezzi RAM, SSD e hard disk su del 30%. Colpa del cloud e della IA
V-Color presenta le RAM DDR5 con schermo OLED integrato. Monitoraggio in tempo r...
RAM, addio a DDR 3 e DDR 4

Per approfondire:
La truffa delle schede video rivendute senza GPU né RAM
Microsoft: gli AI PC dovranno avere almeno 16 Gbyte di RAM
RAM, il futuro è nei chip 3D
RAM, il mercato è invaso da moduli usati spacciati per nuovi

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
La truffa delle schede video rivendute senza GPU né RAM
Microsoft: gli AI PC dovranno avere almeno 16 Gbyte di RAM
RAM, il futuro è nei chip 3D
RAM, il mercato è invaso da moduli usati spacciati per nuovi

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quando fai la spesa, qual è tra questi il profilo in cui ti ritrovi maggiormente?
Vado dritto verso quello che devo comprare e non perdo tempo: guardo solo le caratteristiche del prodotto e quanto costa.
Leggo sempre attentamente le etichette dei prodotti.
Per me gli acquisti sono necessari per una vita piena e appagante.
Per me il prezzo è più importante della marca.
Preferisco essere servito piuttosto che servirmi da solo.

Mostra i risultati (1895 voti)
Gennaio 2026
n. 4052 del 16-01-2026
Copilot si spinge dentro Esplora File: scoperto un pulsante segreto nelle build di Windows 11
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 16 gennaio
2025
TIM, a marzo arrivano gli aumenti
2023
Apple al lavoro sul MacBook Pro con schermo touch
2022
Apple brevetta gli smart glass che si regolano da soli
2020
La UE vuole il connettore unico per smartphone, e-reader e tablet
2019
Non è reato filmare una donna nuda in casa sua se non usa le tende
2018
Falla chipset Intel: così si viola un laptop in meno di 30 secondi
2017
Allarme per messaggi-truffa su WhatsApp
2016
Antibufala: le celebrità muoiono a gruppi di tre
2015
Ladro perde il telefonino, lo riconoscono dai video a luci rosse
2014
Il primo Nokia con Android
2013
Altroconsumo: operatori telefonici aggirano decreto Bersani
2012
The Pirate Bay abbandona i torrent
2011
Sarkozy userà il G8 per regolamentare Internet
2009
Il touchscreen intelligente
2008
Il meglio dal Forum "Windows"
2007
I diritti della montagna e il WiMax
2006
La settimana per le libertà digitali
2005
Adsl, nemmeno il Gabibbo riduce le tariffe
2004
Password cracking
2003
Da Mitsubishi Electric un monitor CRT di eccellente qualità
2002
Il punto sulle schede video
Olimpo Informatico


 
web metrics