WhatsApp aggiorna i gruppi: linea sottile tra utilità e privacy.

I nuovi utenti possono leggere i messaggi precedenti.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-01-2026]

whatsapp gruppi cronologia messaggi
Foto di Rachit Tank.

WhatsApp sta introducendo un cambiamento silenzioso nel funzionamento dei gruppi: l'accesso alla cronologia dei messaggi per i nuovi membri, una funzione in test da mesi e ora distribuita in modo più ampio nelle versioni beta dell'app. L'obiettivo è ridurre la perdita di contesto che caratterizza l'ingresso dei nuovi partecipanti in conversazioni già avviate, introducendo un meccanismo controllato dagli amministratori che permette di condividere una porzione limitata di messaggi precedenti. L'implementazione infatti non è automatica: l'amministratore deve decidere se attivare la condivisione della cronologia e quanti messaggi rendere disponibili.

Il limite massimo individuato nelle versioni più recenti è di 100 messaggi, circoscritti agli ultimi 14 giorni. Questa soglia è stata definita per garantire un equilibrio tra utilità e tutela della privacy, mantenendo la crittografia end‑to‑end e riducendo l'esposizione di contenuti sensibili. I messaggi condivisi vengono inoltre evidenziati con un colore differente, così da distinguerli chiaramente dal flusso corrente. In alcune varianti della funzione, soprattutto nelle prime fasi di test, la finestra temporale era più ridotta: fino a 24 ore di messaggi recenti, condivisi automaticamente al momento dell'ingresso del nuovo membro. Questa impostazione è stata poi sostituita da un modello più flessibile e manuale, che lascia agli amministratori il controllo completo sulla quantità di contenuti da condividere.

Il processo di attivazione prevede una schermata dedicata che compare quando si aggiunge un nuovo partecipante. L'interfaccia consente di selezionare se condividere la cronologia e, nelle versioni più avanzate, quanti messaggi includere. Durante le prime tre attivazioni, l'app mostra avvisi aggiuntivi per chiarire il funzionamento della funzione e le implicazioni sulla visibilità dei contenuti. Una volta condivisi, i messaggi vengono recapitati immediatamente al nuovo membro, che può così orientarsi nella discussione senza richiedere spiegazioni o riassunti. Gli altri partecipanti ricevono una notifica che segnala l'avvenuta condivisione, con l'obiettivo di garantire trasparenza e tracciabilità dell'operazione.

La funzione è stata progettata per non compromettere la sicurezza: la crittografia end‑to‑end rimane attiva e i messaggi condivisi sono re‑crittografati per il nuovo destinatario. Questo aspetto è stato confermato nelle analisi delle beta, che mostrano come il sistema gestisca la duplicazione dei contenuti senza esporre chiavi o metadati aggiuntivi. La distribuzione sta procedendo in modo graduale e non tutti i beta tester hanno già avuto accesso alla funzione.

Spunti di approfondimento:
Nomi utente su WhatsApp: la novità nell'ultima beta per Android
WhatsApp espelle ChatGPT e Copilot: dal 2026 resterà solo Meta AI
WhatsApp, un bug espone 3,5 miliardi di numeri telefonici. Il problema era noto ...
WhatsApp entra nel mirino dell'UE: nuove regole per i Canali e la moderazion...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
WhatsApp, arrivano i nomi utente: presto sarà possibile prenotare quello preferito

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quali autorizzazioni hai concesso alle applicazioni presenti sul tuo dispositivo mobile?
Non limito l'accesso alle app sul mio dispositivo
Di solito concedo le autorizzazioni su richiesta e non ci penso pił
Concedo le autorizzazioni a seconda dell'applicazione e delle sue funzionalitą
Non posso modificare le autorizzazioni delle applicazioni

Mostra i risultati (1269 voti)
Gennaio 2026
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 25 gennaio
2026
NexPhone, lo smartphone 3‑in‑1 con Android, Windows e Linux che pu&#...
2024
Al posto di Windows 12, un Windows 11 più snello e pieno di IA
2023
Robot che generano altri robot per creare una base sulla Luna
2022
Iliad smentisce le voci di fusione e lancia la fibra
2021
Chromium sospende la sincronizzazione
2019
I dipendenti del social network sanno tutto. E se la ridono
2018
L'antivirus silenzioso dei Mac si aggiorna in segreto
2017
Microsoft termina il supporto al Windows 10 originale
2016
Samsung accusata di troppa pigrizia nell'aggiornare Android
2015
Un italiano su cinque preferisce il vecchio telefonino allo smartphone
2014
A Kiev è meglio spegnere il telefonino per manifestare
2012
Eruzione solare, le radiazioni investono la Terra
2011
Il virus tra le nuvole
2010
YouTube senza obbligo di Flash
2009
Stop ai turisti dello spazio
2008
Il meglio dal Forum "Hardware - Altra Ferraglia Stand-Alone"
2007
La crisi dell'editoria parte dalla Francia
2006
Uccidere il libro cartaceo: stavolta ci prova Sony
2005
Finalmente il Senato ridiscute il Decreto Urbani
2004
Un Master sul Diritto delle Tecnologie Informatiche
Olimpo Informatico


 
web metrics