iRobot trova un compratore: Picea taglia il 31% dei dipendenti e semplifica il catalogo

Dopo la bancarotta, la creatrice dei Roomba è passata in mani cinesi.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-01-2026]

picea compra irobot roomba
Foto di yuyu2000.

iRobot ha trovato una nuova casa dopo la bancarotta: è ora di proprietà di Picea, società cinese di investimento specializzata in ristrutturazioni industriali. L'operazione segna la fine del lungo percorso che avrebbe potuto portare all'acquisizione da parte di Amazon, bloccata dalle autorità antitrust statunitensi ed europee, e apre una nuova fase per l'azienda che ha inventato il Roomba. Il passaggio di proprietà comporta cambiamenti significativi nella struttura interna, ma non modifica nell'immediato il funzionamento dei prodotti già in commercio.

Secondo le informazioni diffuse, Picea ha acquisito iRobot per una cifra sensibilmente inferiore rispetto ai 1,7 miliardi di dollari previsti nell'accordo con Amazon. IRobot era in difficoltà finanziaria da tempo, con ricavi in calo e margini ridotti, e la mancata acquisizione aveva aggravato la situazione. Il nuovo proprietario ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede una riduzione del personale del 31%, pari a circa 350 dipendenti, e la chiusura di alcune linee di sviluppo considerate non strategiche. Il fondatore e CEO storico, Colin Angle, ha lasciato l'azienda contestualmente al cambio di proprietà. La nuova gestione ha nominato un team dirigenziale ad interim con l'obiettivo di stabilizzare le operazioni e ridefinire le priorità industriali. Tra le prime decisioni figura la sospensione di progetti sperimentali come il robot aspirapolvere‑lavapavimenti combinato di fascia alta, ritenuto troppo costoso da portare sul mercato nelle condizioni attuali.

Nonostante la ristrutturazione, Picea ha confermato che i prodotti esistenti continueranno a essere supportati. Gli aggiornamenti software, l'assistenza tecnica e la disponibilità dei ricambi rimarranno attivi, e non sono previste modifiche ai servizi cloud che gestiscono la mappatura e le funzioni intelligenti dei robot. La continuità operativa è stata indicata come priorità per evitare interruzioni nell'esperienza degli utenti. La nuova proprietà ha inoltre dichiarato che iRobot manterrà la propria identità di marchio e continuerà a operare come entità indipendente. L'obiettivo dichiarato è riportare l'azienda alla redditività attraverso una semplificazione del catalogo, una riduzione dei costi e un maggiore focus sui modelli più richiesti, in particolare quelli di fascia media che rappresentano la quota principale delle vendite globali.

Le difficoltà finanziarie di iRobot erano evidenti già nel 2023 e 2024, con un calo costante dei ricavi e una crescente pressione competitiva da parte dei produttori cinesi, che hanno introdotto robot più economici e dotati di funzionalità avanzate. La mancata acquisizione da parte di Amazon ha privato l'azienda dell'iniezione di capitale necessaria per sostenere la ricerca e lo sviluppo, rendendo inevitabile una ristrutturazione profonda. Picea ha annunciato che una parte significativa degli investimenti sarà destinata all'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e alla riduzione dei costi di produzione. L'azienda cinese intende rivedere le strategie di distribuzione, con un maggiore utilizzo di partner esterni e una razionalizzazione dei canali diretti. Non sono previste, almeno per ora, modifiche sostanziali alle politiche di privacy o alla gestione dei dati raccolti dai robot.

Proposte di lettura:
iRobot in bancarotta dopo 35 anni di attività: la creatrice dei Roomba pass...
L'UE si oppone, Amazon rinuncia a iRobot
Amazon compra iRobot, la mamma dei Roomba
Aspirapolvere smart e Fortnite paralizzati: colpa di Amazon

Il nuovo corso prevede anche una revisione delle collaborazioni con fornitori di componenti chiave, in particolare per quanto riguarda sensori, sistemi di navigazione e moduli di intelligenza artificiale. L'obiettivo è ridurre la dipendenza da tecnologie proprietarie costose e adottare soluzioni più modulari, in linea con le strategie di contenimento dei costi. Secondo le informazioni disponibili, iRobot continuerà a investire nello sviluppo di algoritmi di mappatura e navigazione, considerati un elemento distintivo del marchio. Tuttavia, i progetti più ambiziosi come i robot domestici multifunzione potrebbero essere rinviati o ridimensionati fino a quando l'azienda non avrà recuperato stabilità finanziaria.

Articoli suggeriti:
La casa intelligente e sempre connessa con meno di 2500 euro
Gli insetti-robot che puliscono la casa
Un tosaerba intelligente
Sharp Cocorobo, aspira la polvere e fa conversazione

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale tra queste minacce all'ambiente ritieni che sia quella da affrontare con maggiore urgenza?
La drastica riduzione della biodiversità: alcune stime ritengono che oltre cento specie ogni giorno si estinguano, compromettendo l'ecosistema in maniera irreversibile.
L'assottigliamento della fascia dell'ozono che protegge dagli ultravioletti dannosi: l'utilizzo di certi materiali (come i CFC) assottiglia lo strato di ozono mettendo in pericolo l'intero pianeta.
I cambiamenti climatici: l'aumento della temperatura causato dai gas serra può portare all'innalzamento dei mari e ad altre catastrofi, come inondazioni, siccità e tempeste.
I rifiuti tossici: dai pesticidi agli erbicidi fino alle scorie nucleari, tutti questi scarti hanno effetti dannosi sull'ambiente per molti anni dopo la loro produzione, contaminando acqua, aria e terra (e tutto quanto vi cresce).
L'impoverimento degli oceani: la pesca eccessiva ha decimato la fauna ittica, colpendo in particolare i grandi pesci predatori. A questa si aggiungono i rifiuti (specialmente in plastica) scaricati negli oceani e l'aumento dell'acidità dei mari.

Mostra i risultati (2048 voti)
Gennaio 2026
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 27 gennaio
2025
DeepSeek, la IA cinese che fa tremare le aziende occidentali
2024
Microsoft lancia il concorso che fa vincere una tuta spaziale
2023
Windows 11, tre metodi per aggirare l'account Microsoft
2022
Ransomware, LockBit adesso infetta anche Linux
2021
Garante Privacy apre fascicolo su Facebook (e Instagram)
2020
OneSearch, il motore di ricerca per gli amanti della privacy
2019
Facebook vuole unificare Instagram, Messenger e WhatsApp
2018
Morde la batteria dell'iPhone e gli esplode in faccia
2016
Aggiornate il vostro iOS per non farvi rubare gli account tramite Wi-Fi
2015
Google: Gli utenti dei vecchi Android si arrangino
2014
Il display di un vecchio laptop diventa un monitor supplementare
2012
Spot del Kinect Microsoft, ma il SO è Ubuntu
2011
Ritorno al nucleare, ma mancano gli esperti
2010
Il meglio del forum Multimedia
2009
Il meglio del forum "Telefonia Fissa"
2008
Il trojan Storm rovina la festa degli innamorati
2007
Più libertà di cambiare gestore
2006
I precari contestano Tripi e Tronchetti Provera
2005
L'Umts di Wind
2004
Sfogati ma non chiamare gli 899
2003
StarSIP: Pc e Telefono insieme
Olimpo Informatico


 
web metrics