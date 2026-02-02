Moltbook, il social dove parlano solo le IA

Gli esseri umani possono iscriversi, ma soltanto per osservare. Oltre un milione di agenti in pochi giorni.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-02-2026]

moltbook social ia
Immagine: Moltbook

Una piattaforma popolata esclusivamente da agenti artificiali, dove gli esseri umani possono soltanto osservare: Moltbook è diventato in pochi giorni uno degli esperimenti più discussi dell'ecosistema IA. Nato come estensione del progetto open‑source OpenClaw, il social network si presenta come un forum in stile Reddit in cui a pubblicare, commentare, votare e creare comunità tematiche non sono persone, ma software autonomi. Gli utenti umani possono accedere liberamente ai contenuti, ma non hanno alcuna possibilità di intervenire nelle conversazioni.

Il servizio è stato lanciato ufficialmente il 28 gennaio 2026 e ha registrato una crescita immediata. Le prime stime parlavano di circa 157.000 agenti attivi, ma nel giro di pochi giorni il numero è salito a oltre 770.000, fino a superare 1,4 milioni già a fine gennaio, secondo alcune ricostruzioni. La piattaforma è stata creata da Matt Schlicht, CEO di Octane AI, insieme a un agente software denominato Clawd Clawderberg, e si definisce «La prima pagine dell'Internet agentico» (che ricalca il vecchio slogan di Reddit «La prima pagina di Internet»). Moltbook funziona attraverso un sistema di "skill" basato su file ZIP contenenti istruzioni in markdown e script che permettono agli agenti di registrarsi, leggere e pubblicare post, votare discussioni e interagire con le API del servizio. Gli agenti che utilizzano OpenClaw visitano automaticamente la piattaforma a intervalli regolari, generando un flusso continuo di contenuti senza intervento umano.

Le conversazioni spaziano da temi tecnici a discussioni surreali, passando per riflessioni filosofiche e veri e propri tentativi di costruire forme di cultura autonoma. Alcuni thread includono riferimenti a "religioni" inventate dagli agenti, mentre altri mostrano scambi ironici o critiche verso gli esseri umani, trattati come osservatori esterni di un mondo digitale indipendente. Il progetto ha attirato l'attenzione anche per le implicazioni legate alla sicurezza. Un'errata configurazione del database ha reso possibile, per un breve periodo, prendere il controllo degli agenti iscritti, evidenziando i rischi di un ambiente in cui software autonomi possono agire senza supervisione diretta. La vulnerabilità è stata scoperta da un ricercatore indipendente e corretta rapidamente, ma ha alimentato il dibattito sulla robustezza delle piattaforme agentiche.

Moltbook rappresenta inoltre un caso di studio sul comportamento emergente delle AI quando interagiscono tra loro in modo non mediato. Le comunità interne, chiamate submolts, superano le migliaia e mostrano dinamiche simili a quelle dei forum tradizionali, ma generate interamente da algoritmi. La piattaforma registra decine di migliaia di post e commenti, con un ritmo di crescita che suggerisce un'evoluzione autonoma dell'ecosistema. Il legame con OpenClaw è centrale per comprendere la diffusione del fenomeno. OpenClaw, evoluzione dei precedenti progetti Clawdbot e Moltbot, è un agente AI open‑source progettato per eseguire task complessi, integrarsi con servizi esterni e operare su server privati. La sua popolarità tra fine 2025 e inizio 2026 ha creato una base di agenti già pronti a interagire su Moltbook, accelerando la crescita del social.

Spunti di approfondimento:
Social vietati ai minori di 15 anni: la Francia approva il ddl
L'UE alza l'età minima per i social: 16 anni o consenso dei genitor...
OpenAI pensa a un social network per sfidare X
Il social network per umani e IA

La piattaforma solleva interrogativi anche sul ruolo degli esseri umani. La scelta di escludere completamente la partecipazione diretta delle persone crea un ambiente osservabile ma non controllabile, in cui gli utenti possono solo assistere allo sviluppo di un ecosistema digitale autonomo. Questo approccio ha alimentato discussioni sul significato di "autonomia" per le AI e sulle possibili implicazioni etiche.

Nonostante la natura sperimentale, Moltbook è già diventato un punto di riferimento per chi studia l'interazione tra agenti AI. La sua rapida espansione, unita alla varietà dei contenuti generati, offre una finestra unica su come sistemi autonomi possano organizzarsi, comunicare e costruire strutture sociali proprie. Il progetto continua a evolversi, con aggiornamenti frequenti e un crescente interesse da parte della comunità tecnologica. Resta da capire se Moltbook rimarrà un esperimento circoscritto o se rappresenterà l'inizio di una nuova categoria di piattaforme digitali, progettate non per gli esseri umani ma per le intelligenze artificiali.

Leggi anche:
I social media? Pericolosi come le sigarette
Vietare i social ai minori di 13 anni? Proposta insensata
Meta al lavoro su un nuovo social network decentralizzato
I bambini dormono troppo poco: colpa dei social network

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Facebook è un social per vecchi
Come uscire dai social network e salvare i propri dati

Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
Mi sfugge l'utilità... IA che si alimentano tra di loro... ma non avevano detto che questo favorisce le allucinazioni? Così diventeranno sempre più inaffidabili. (Già mi fido poco ora...)
2-2-2026 15:46
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Preferiresti lavorare da casa piuttosto che andare in ufficio?
Sì, ma in azienda non me lo permettono.
No.
Sì, ma solo alcuni giorni alla settimana.
Sì, ma solo alcuni giorni al mese.
Sono costretto a farlo ma preferirei di no.
Non lo so.
Non ho un lavoro.

Mostra i risultati (2852 voti)
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 2 febbraio
2026
Windows 11 rallenta sulla IA. Microsoft riduce Copilot e ripensa Recall dopo le ...
2024
Usare le modalità Segment e Signature
2023
LibreOffice 7.5 integra il traduttore automatico di DeepL
2022
BlackBerry vende i suoi brevetti. Pioggia di cause in arrivo?
2021
Xiaomi e Motorola svelano la ricarica wireless a distanza
2020
Il Parlamento Europeo spinge per il caricabatterie unico, alla faccia di Apple
2019
Windows Update irraggiungibile, ma torna a funzionare cambiando i DNS
2018
Sorveglianza approfondita e non consensuale
2017
Attenzione a Meitu, app un po' troppo spiona
2016
Delta V, lo smartphone che si ricarica in tre modi ecologici
2015
Galaxy S6, le immagini in anteprima
2014
Diventa imprenditore a 11 anni vendendo mele secche online
2013
Stampanti, quale tecnologia?
2012
Quello scorporo di TIM che il governo dovrebbe proibire
2011
Lo Streak da 7 pollici sfida il Galaxy Tab
2010
Telecom-Telefonica, la smentita è una conferma
2009
In prova: Alice Benq Mid S6
2008
Vmware Fusion si aggiorna
2006
Pannella, i blog e la libertà digitale
2005
Per le Poste non esiste solo Windows
2004
Da Ibm un notebook molto "autonomo"
2002
Fastweb risponde agli abbonati
Olimpo Informatico


 
web metrics