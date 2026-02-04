Arriva lo shopping in diretta: eBay Live è una televendita in streaming



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-02-2026]

ebay live italia
Foto di Oberon Copeland.

eBay ha introdotto in Italia una nuova modalità di acquisto che punta a trasformare l'esperienza dell'e‑commerce in un evento in tempo reale. Con eBay Live, gli utenti possono partecipare a sessioni di shopping in diretta, interagire con i venditori e completare l'acquisto senza uscire dalla piattaforma: una specie di televendita del XXI secolo. Il servizio, già sperimentato in altri mercati, arriva anche nel nostro Paese con l'obiettivo di integrare streaming, interazione e transazioni in un unico ambiente controllato.

La piattaforma permette ai venditori di avviare dirette video durante le quali presentano prodotti, rispondono alle domande degli utenti e mostrano dettagli che normalmente non emergono dalle tradizionali inserzioni statiche. Le dirette sono accessibili sia da desktop sia da mobile e includono una chat integrata che consente agli acquirenti di comunicare in tempo reale. L'interfaccia è progettata per mantenere visibile sia il video sia le schede dei prodotti, così da permettere l'acquisto immediato.

eBay Live è stato introdotto per rispondere alla crescente diffusione del live commerce, un modello già consolidato in Asia e in rapida espansione anche in Europa. Il sistema combina elementi delle aste tradizionali con la dinamica interattiva dello streaming; in teoria ciò offre un'esperienza più coinvolgente rispetto al semplice atto di sfogliare un catalogo. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e ridurre l'incertezza tipica degli acquisti online, grazie alla possibilità di vedere i prodotti in uso o da diverse angolazioni. In Italia, il lancio parte con due categorie principali: Collezionismo e Fashion, settori in cui la presentazione dal vivo può incidere significativamente sulla percezione del valore. I venditori possono mostrare condizioni, dettagli e caratteristiche che spesso determinano la scelta d'acquisto, soprattutto per articoli rari o di fascia alta. eBay ha dichiarato che altre categorie verranno aggiunte progressivamente, in base alla risposta del pubblico e alla disponibilità dei venditori.

La piattaforma mantiene tutte le garanzie tipiche dell'ecosistema eBay, incluse le tutele per gli acquirenti e i sistemi di pagamento sicuri. Durante la diretta gli utenti possono aggiungere prodotti al carrello, completare la transazione o salvare gli articoli per un acquisto successivo. Il sistema è integrato con l'infrastruttura esistente, quindi non richiede app aggiuntive o procedure particolari. Dal punto di vista tecnico, eBay Live utilizza un'infrastruttura di streaming ottimizzata per garantire bassa latenza e stabilità anche in presenza di un elevato numero di spettatori. Le dirette possono essere programmate in anticipo e promosse tramite notifiche e sezioni dedicate della piattaforma. I venditori hanno accesso a strumenti per monitorare l'interazione, gestire la chat e presentare i prodotti in modo strutturato.

Per approfondire:
5 maggio, Skype dà il mortal sospiro
Seagate, dischi usati venduti per nuovi
Seagate, dischi usati ma ricertificati in vendita su eBay a prezzi stracciati
L'ecologia della durata

Il servizio è già attivo e accessibile tramite la sezione dedicata del sito. Gli utenti possono consultare le dirette in corso, rivedere quelle passate e seguire i venditori preferiti per ricevere notifiche sui prossimi eventi. La piattaforma è progettata per essere espandibile e per accogliere un numero crescente di venditori interessati a sperimentare il formato. Le prospettive di sviluppo includono l'estensione del live commerce a nuove categorie, l'introduzione di strumenti avanzati per i venditori e l'integrazione con funzionalità social aggiuntive. eBay considera il <>live shopping un'evoluzione naturale del proprio modello, in grado di combinare la familiarità del negozio online con la dinamicità dello streaming.

Consigliamo la lettura di:
eBay licenza 1.000 persone
Il primo telefono cellulare compie 40 anni
Pesci da compagnia fanno acquisti sulla Switch all'insaputa del padrone
Rubò 3.000 iPod destinati agli studenti, farà 18 mesi in prigione

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il nuovo, vecchio e doppio laptop di Cassandra
eBay e il mistero degli utenti sospesi per errore
Perché Intel accumula hardware obsoleto in Costa Rica?

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Sempre più siti richiedono dati personali in fase di registrazione. Tu come ti comporti?
Li concedo senza problemi.
Piuttosto rinuncio al servizio.
Inserisco dati falsi.
Li concedo solo se ho vera necessità del servizio e comunque solo se il sito mi sembra serio.

Mostra i risultati (5864 voti)
Febbraio 2026
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 4 febbraio
2026
Robot, IA e ordini predittivi: così Starbucks sta ripensando il servizio ne...
2025
Le ammissioni di Microsoft; come disattivare la raccolta dati
2024
Anche Windows avrà il suo comando sudo
2023
AMD ammette: forniture di GPU limitate per tenere alti i prezzi.
2022
L'inventario della vostra IoT
2021
Didattica a distanza, genio su Zoom
2019
CEO muore portando con sé la password, persi 126 milioni di euro in criptov...
2018
Office 2019 sarà l'ultima versione e non funzionerà su Windows 7 e...
2017
Messaggino paralizza smartphone Android non recenti
2016
iPhone 7, tutti i dettagli
2015
La foto del primo telefono portatile degli anni '20
2014
Windows 8 è considerato il nuovo Vista
2013
Solare può soddisfare 100% di fabbisogno energetico mondiale
2012
Quando il cielo andò in crash
2011
Il meglio dal forum Windows XP
2010
La clamorosa insicurezza delle carte di credito
2009
Toshiba stupisce con uno smartphone ultramoderno, Apple trema
2008
Il meglio dal Forum "Mac"
2007
Taglio alle ricariche: cosa faranno i gestori?
2006
La torcia olimpica che vi brucia il disco rigido
2005
San Valentino con quelli di Zeus
2004
Il premio nobel Fo censurato sulla Tv satellitare
2003
Nasce l'elenco telefonico dei cellulari
Olimpo Informatico


 
web metrics