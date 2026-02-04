Arriva lo shopping in diretta: eBay Live è una televendita in streaming

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-02-2026] Commenti

eBay ha introdotto in Italia una nuova modalità di acquisto che punta a trasformare l'esperienza dell'e‑commerce in un evento in tempo reale. Con eBay Live, gli utenti possono partecipare a sessioni di shopping in diretta, interagire con i venditori e completare l'acquisto senza uscire dalla piattaforma: una specie di televendita del XXI secolo. Il servizio, già sperimentato in altri mercati, arriva anche nel nostro Paese con l'obiettivo di integrare streaming, interazione e transazioni in un unico ambiente controllato.

La piattaforma permette ai venditori di avviare dirette video durante le quali presentano prodotti, rispondono alle domande degli utenti e mostrano dettagli che normalmente non emergono dalle tradizionali inserzioni statiche. Le dirette sono accessibili sia da desktop sia da mobile e includono una chat integrata che consente agli acquirenti di comunicare in tempo reale. L'interfaccia è progettata per mantenere visibile sia il video sia le schede dei prodotti, così da permettere l'acquisto immediato.

eBay Live è stato introdotto per rispondere alla crescente diffusione del live commerce, un modello già consolidato in Asia e in rapida espansione anche in Europa. Il sistema combina elementi delle aste tradizionali con la dinamica interattiva dello streaming; in teoria ciò offre un'esperienza più coinvolgente rispetto al semplice atto di sfogliare un catalogo. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e ridurre l'incertezza tipica degli acquisti online, grazie alla possibilità di vedere i prodotti in uso o da diverse angolazioni. In Italia, il lancio parte con due categorie principali: Collezionismo e Fashion, settori in cui la presentazione dal vivo può incidere significativamente sulla percezione del valore. I venditori possono mostrare condizioni, dettagli e caratteristiche che spesso determinano la scelta d'acquisto, soprattutto per articoli rari o di fascia alta. eBay ha dichiarato che altre categorie verranno aggiunte progressivamente, in base alla risposta del pubblico e alla disponibilità dei venditori.

La piattaforma mantiene tutte le garanzie tipiche dell'ecosistema eBay, incluse le tutele per gli acquirenti e i sistemi di pagamento sicuri. Durante la diretta gli utenti possono aggiungere prodotti al carrello, completare la transazione o salvare gli articoli per un acquisto successivo. Il sistema è integrato con l'infrastruttura esistente, quindi non richiede app aggiuntive o procedure particolari. Dal punto di vista tecnico, eBay Live utilizza un'infrastruttura di streaming ottimizzata per garantire bassa latenza e stabilità anche in presenza di un elevato numero di spettatori. Le dirette possono essere programmate in anticipo e promosse tramite notifiche e sezioni dedicate della piattaforma. I venditori hanno accesso a strumenti per monitorare l'interazione, gestire la chat e presentare i prodotti in modo strutturato.

Il servizio è già attivo e accessibile tramite la sezione dedicata del sito. Gli utenti possono consultare le dirette in corso, rivedere quelle passate e seguire i venditori preferiti per ricevere notifiche sui prossimi eventi. La piattaforma è progettata per essere espandibile e per accogliere un numero crescente di venditori interessati a sperimentare il formato. Le prospettive di sviluppo includono l'estensione del live commerce a nuove categorie, l'introduzione di strumenti avanzati per i venditori e l'integrazione con funzionalità social aggiuntive. eBay considera il <>live shopping un'evoluzione naturale del proprio modello, in grado di combinare la familiarità del negozio online con la dinamicità dello streaming.