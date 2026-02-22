Blocco Note sempre più simile al vecchio WordPad: adesso c'è il supporto alle immagini



Immagine: Microsoft.

Nonostante le ultime evoluzioni imposte da Microsoft a Blocco Note si siano rivelate un boomerang, almeno sul fronte della sicurezza, l'aggiunta di nuove funzionalità continua senza sosta. Il prossimo passo consiste infatti nell'aggiunta del supporto alle immagini, come parte della piena implementazione di Markdown e dell'allontanamento sempre più marcato dal semplice editor di testo che Blocco Note era un tempo.

Le prime tracce della nuova funzionalità emergono nelle build di anteprima distribuite tramite il programma Windows Insider, dove compare nella barra degli strumenti un pulsante dedicato all'inserimento delle immagini. Al momento non è attivo nelle versioni pubbliche, ma la sua presenza indica un'integrazione già in fase avanzata. L'inserimento delle immagini - sostengono alcune fonti interne a Microsoft - avrebbe un impatto minimo sulle prestazioni: Blocco Note dovrebbe quindi restare un editor rapido e leggero, nonostante l'aumento di funzionalità.

Con questa nuova aggiunta, il Blocco Note si avvicina sempre più a diventare un sostituto quasi perfetto di Wordpad, il minimale elaboratore di testi rimosso da Windows all'inizio del 2024. Ora Blocco Note ha un'interfaccia rinnovata, schede multiple, salvataggio automatico, cronologia avanzata dell'annullamento e compatibilità con la sintassi Markdown. Quest'ultima ha introdotto la possibilità di applicare formattazioni leggere come grassetto, corsivo e collegamenti ipertestuali, trasformando l'editor in uno strumento più flessibile pur mantenendo la sua impostazione essenziale.

L'integrazione delle immagini rappresenta quindi un'estensione naturale di questo percorso. Il motore Markdown già presente consente di incorporare riferimenti a file grafici direttamente nel documento, con un rendering immediato all'interno dell'interfaccia. L'obiettivo è permettere agli utenti di creare note più ricche senza dover ricorrere a software più complessi, mantenendo la possibilità di disattivare la funzione dalle impostazioni per chi preferisce un ambiente di testo puro.

Commenti all'articolo (1)

francescodue
Forse sono io che non capisco, ma non era più semplice lasciare Wordpad e aggiornare quello?
22-2-2026 19:55
