Windows 11 domina il mercato, è installato in tre PC su quattro



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-03-2026]

windows 11 72 percento
Foto di Andrey Matveev.

Windows 11 ha ufficialmente superato la soglia del 72% di quota di mercato globale, segnando il declino del predecessore Windows 10. Il sorpasso, rilevato dalle principali piattaforme di analisi del traffico web e dalle telemetrie dei produttori hardware, rappresenta il culmine di una transizione durata oltre quattro anni, accelerata negli ultimi dodici mesi dalla convergenza tra l'imminente fine del supporto per la versione precedente e l'ascesa degli AI PC. Per la prima volta dal suo lancio nel 2021, l'attuale sistema operativo di Microsoft non è più una scelta opzionale legata al nuovo hardware, ma lo standard operativo per quasi tre quarti degli utenti desktop nel mondo.

La contrazione di Windows 10, sceso sotto il 22%, riflette un massiccio ciclo di aggiornamento dei dispositivi aziendali e consumer. I dipartimenti IT delle grandi organizzazioni hanno accelerato le procedure di migrazione per evitare le tariffe legate al programma Extended Security Updates (ESU), unica opzione di mantenimento per Windows 10 sin dallo scorso ottobre.

Un fattore determinante in questa scalata è stato il requisito del chip di sicurezza TPM 2.0. Se inizialmente questa specifica era stata percepita come un ostacolo alla diffusione, la progressiva dismissione del parco macchine prodotto prima del 2019 ha reso naturale il passaggio a configurazioni hardware compatibili. Al momento, la versione 24H2 di Windows 11 risulta essere la build più installata tra gli utenti attivi. Se poi si considera il solo settore dei videogiochi, i dati riportati dalle piattaforme di distribuzione digitale (come Steam) indicano una penetrazione di Windows 11 superiore all'85%.

Le proiezioni statistiche indicano che Windows 10 potrebbe scivolare verso una quota residua inferiore al 10% entro la fine dell'anno.

