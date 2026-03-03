Addio, chiavi fisiche: la porta di casa si apre con lo smartphone Samsung

Il protocollo Aliro trasforma il telefonino in una chiave universale.
Samsung ha avviato l'integrazione del nuovo standard di connettività Aliro nei portafogli digitali dei propri smartphone, che presto potranno quindi essere usati per al posto delle chiavi di casa. Aliro, sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA), mira a eliminare la frammentazione che finora ha limitato la diffusione delle serrature digitali. Con l'adozione di questo protocollo, i dispositivi Samsung potranno gestire credenziali di accesso crittografate capaci di dialogare con hardware di produttori diversi, trasformando lo smartphone in una chiave universale basata su standard aperti.
Aliro si fonda sull'utilizzo combinato di tre tecnologie di comunicazione a corto raggio: Bluetooth Low Energy (BLE), Near Field Communication (NFC) e Ultra-Wideband (UWB). Questa combinazione permette di gestire diversi scenari d'uso, dalla rilevazione di prossimità a lungo raggio alla comunicazione tap-to-unlock, analoga a quella adoperata dai pagamenti contactless. In particolare, l'integrazione della tecnologia UWB nei modelli Galaxy di fascia alta consente una precisione spaziale millimetrica, abilitando l'apertura automatica della serratura mentre l'utente si avvicina alla porta, senza la necessità di estrarre il telefono dalla tasca o attivare manualmente l'applicazione.
Il protocollo Aliro è stato progettato per semplificare l'intero ciclo di vita delle credenziali digitali, dall'emissione iniziale alla revoca in caso di smarrimento del dispositivo. Lo standard definisce un set di protocolli di comunicazione comuni che permettono al dispositivo mobile (l'entità verificatrice) e alla serratura (l'entità di controllo) di scambiarsi certificati di sicurezza senza la necessità di un'integrazione specifica tra le app del produttore del telefono e quelle della serratura. Questo approccio riduce drasticamente i costi di sviluppo per i produttori di hardware e garantisce agli utenti una maggiore libertà di scelta nel mercato delle smart home.
Uno degli aspetti tecnici più rilevanti riguarda l'implementazione della sicurezza dei dati tramite i cosiddetti "elementi sicuri" (Secure Elements) presenti negli smartphone Galaxy. Le credenziali Aliro vengono archiviate in un'area isolata, protetta da crittografia asimmetrica, rendendo in teoria praticamente impossibile l'intercettazione o la clonazione della chiave digitale durante la trasmissione. Il sistema prevede inoltre una modalità di funzionamento "a basso consumo" che consente lo sblocco della porta tramite NFC anche quando la batteria dello smartphone è scarica, utilizzando l'energia residua minima per alimentare il chip dedicato.
Dal punto di vista della configurazione, Aliro introduce un processo di "accoppiamento" (pairing) semplificato basato su protocolli di autenticazione simili a quelli utilizzati per i dispositivi Matter. L'utente potrà aggiungere una nuova serratura al proprio account Samsung inquadrando un codice QR o avvicinando il telefono al lettore, con la garanzia che la comunicazione tra i due dispositivi avvenga in modo cifrato punto-a-punto. Il sistema supporta inoltre la gestione di chiavi temporanee, adatte per concedere l'accesso a ospiti o corrieri con una validità limitata nel tempo, gestita direttamente dal sistema operativo per evitare manipolazioni esterne.
Samsung ha già iniziato a collaborare con i principali produttori di sistemi di chiusura a livello globale per certificare i primi prodotti "Aliro-ready". Questa certificazione garantisce che ogni serratura acquistata funzioni immediatamente con l'app Samsung Wallet senza configurazioni complesse. Infine, un aggiornamento software che abiliti Aliro sui dispositivi Galaxy compatibili è previsto per le prossime versioni di One UI. Questo rilascio trasformerà milioni di dispositivi già in circolazione in terminali di accesso universali, dando un impulso decisivo all'adozione dell'hardware basato sullo standard.
