Copilot ridimensionato: Windows 11 perde notifiche intelligenti e assistenza nelle impostazioni

Microsoft avrebbe deciso di fare retromarcia dopo lo scontento degli utenti.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-03-2026]

windows 11 ia retromarcia
Foto di Georgiy Lyamin.

Microsoft ci ha ripensato: cancellerà alcune integrazioni di Copilot previste per Windows 11, incluse quelle destinate al Centro notifiche, alle Impostazioni e a Esplora File. Annunciate già nel 2024 e mai arrivate nelle versioni pubbliche del sistema operativo, le funzionalità sono state rimosse dai piani di sviluppo dopo una revisione interna della strategia IA. L'integrazione nel Centro notifiche avrebbe dovuto introdurre un pulsante interattivo capace di analizzare notifiche, email e promemoria per suggerire azioni contestuali. La funzione era stata presentata come parte dell'iniziativa Copilot+ PC, ma non ha superato la fase di test e non è mai stata distribuita neppure agli utenti del programma Insider.

Parallelamente Microsoft ha ritirato anche l'integrazione di Copilot nelle Impostazioni di Windows 11. Questa avrebbe dovuto introdurre un sistema di assistenza basato su IA per la configurazione del sistema, con suggerimenti dinamici e una ricerca semantica avanzata. La funzionalità era stata mostrata in anteprima nel 2024, ma non è mai stata inclusa in nessuna build pubblica e ora è stata cancellata. Un'altra area interessata dal ridimensionamento è Esplora File. L'integrazione prevista avrebbe permesso a Copilot di analizzare contenuti locali, proporre operazioni rapide e supportare la gestione dei file tramite comandi contestuali. Anche in questo caso, la funzione non ha superato la fase di sperimentazione interna.

Fonti vicine allo sviluppo indicano che la parziale retromarica è iniziata dopo il rinvio della funzione Windows Recall, un altro componente AI annunciato nel 2024 e poi sospeso per motivi legati alla privacy e alla sicurezza. Il rinvio avrebbe spinto Microsoft a riconsiderare l'intero approccio all'integrazione estesa dell'intelligenza artificiale nel sistema operativo. La scelta di ridurre la presenza di Copilot nelle aree centrali di Windows 11 rientra in una strategia più prudente, orientata a evitare un eccesso di funzionalità IA percepite come invasive o non sufficientemente mature.

Secondo alcune indiscrezioni, la decisione rifletterebbe anche un cambiamento nella percezione interna del valore aggiunto di Copilot nelle operazioni quotidiane degli utenti. Le funzionalità più ambiziose non avrebbero raggiunto gli obiettivi previsti nei test preliminari, portando alla loro cancellazione prima del rilascio pubblico.

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