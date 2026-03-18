Windows 11, dispositivi Bluetooth collegati ma invisibili

È colpa di un bug, ma per fortuna è stata appena rilasciata una patch.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2026] Commenti

È colpa di un bug introdotto da un recente aggiornamento di Windows 11 se il sistema operativo non riesce visualizzare i dispositivi Bluetooth nelle Impostazioni e nel pannello delle notifiche, come numerosi utenti hanno segnalato negli ultimi tempi. Il malfunzionamento non riguarda la connessione in sé: molti dispositivi risultano infatti collegati e funzionanti, ma non vengono mostrati nell'interfaccia grafica. La sezione Bluetooth e dispositivi appare vuota, così come il menu rapido accessibile dalla barra delle applicazioni.

Il bug è stato introdotto da uno degli aggiornamenti cumulativi rilasciati a marzo 2026, distribuiti tramite Windows Update per le versioni 23H2, 24H2 e 25H2 del sistema operativo. Ora Microsoft ha rilasciato una patch dedicata, in distribuzione al di fuori del normale ciclo di aggiornamenti mensili standard tramite Windows Update.

In attesa dell'aggiornamento, alcuni utenti hanno tentato soluzioni temporanee come la reinstallazione dei driver Bluetooth, il riavvio dei servizi di sistema o il reset della rete; ma nessun intervento si è dimostrato davvero efficace, poiché il bug è legato a una componente del sistema responsabile della visualizzazione dei dispositivi. Il bug sta avendo un impatto significativo soprattutto per gli utenti che utilizzano periferiche come cuffie, tastiere, mouse e controller, poiché l'impossibilità di accedere alle impostazioni impedisce di effettuare nuove associazioni o modificare quelle esistenti. Le connessioni già attive continuano a funzionare, ma non possono essere gestite o disconnesse tramite l'interfaccia standard. È importante applicare l'aggiornamento il più presto possibile.