Samsung ritira il Galaxy Z TriFold dopo tre mesi

Fine anticipata per il pieghevole più ambizioso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2026] Commenti

Immagine: Samsung

Ancora non c'è una conferma ufficiale ma i media coreani affermano che Samsung ha deciso di interrompere la vendita del Galaxy Z TriFold ad appena tre mesi dal lancio, avviando una dismissione progressiva a partire dal mercato coreano e proseguendo negli Stati Uniti. A quanto pare il dispositivo, presentato come il primo smartphone tri-fold (ossia pieghevole con tre pannelli) dell'azienda, verrà ritirato una volta esaurite le scorte disponibili.

Il Galaxy Z TriFold era stato introdotto inizialmente in Corea del Sud lo scorso dicembre, con un prezzo locale di 3,59 milioni di won, pari a circa 2.100 euro. Il modello aveva registrato un rapido esaurimento delle unità disponibili già nel giorno del debutto, ed era poi arrivato negli Stati Uniti a gennaio, dove era stato messo in vendita a un prezzo di 2.899 dollari.

La scelta di interrompere la commercializzazione non è accompagnata da spiegazioni ufficiali ma diverse fonti indicano come i costi di produzione elevati e i margini ridotti possano aver inciso sulla decisione, nonostante una domanda considerata forte nei mercati in cui era stato distribuito. Il Galaxy Z TriFold rappresentava un progetto sperimentale, caratterizzato da un meccanismo di piega a doppia cerniera e da un display complessivo da 10 pollici quando completamente aperto. Samsung aveva lavorato per ridurre al minimo la visibilità delle pieghe, ottenendo uno spessore di soli 3,9 mm per una delle sezioni del pannello quando disteso.

Nonostante l'interesse generato dal fattore di forma innovativo, il dispositivo non era stato posizionato come prodotto di massa. Le dichiarazioni interne suggerivano che il TriFold fosse concepito come una sorta di "vetrina tecnologica", utile a testare la risposta del mercato verso un formato ancora in fase esplorativa. Nonostante l'iniziale successo, forse le cose non sono andate esattamente come Samsung sperava.