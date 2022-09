Da Lenovo il laptop pieghevole che può fare a meno della tastiera

Il ThinkPad X1 Fold è un portatile “tutto schermo”, in cui la tastiera è opzionale e collegata magneticamente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-09-2022] Commenti (2)

In occasione dell'IFA di Berlino, Lenovo ha presentato il ThinkPad X1 Fold che, senza modestia, si presenta come «il primo PC pieghevole al mondo» ed è l'evoluzione di un modello già ideato per il CES 2020.

È infatti la concretizzazione di un progetto che diverse aziende, non soltanto Lenovo, hanno in cantiere da un po': un portatile che anziché adottare la classica divisione tra schermo e tastiera, è fornito di un unico display che occupa l'intero spazio interno.

Nella fattispecie, si tratta di uno schermo OLED da 16,3 pollici (con risoluzione di 256x2024 pixel) che si può ripiegare lungo le cerniere del portatile, consentendo così di attivare diverse modalità d'uso.

Si può per esempio adottare quella "classica", in cui una metà dello schermo funge da display (con una diagonale lunga 12 pollici) e l'altra metà visualizza una tastiera virtuale; oppure si può adottare la modalità landscape, in cui tutto lo schermo viene disposto con uno dei lati lunghi parallelo alla scrivania e adoperato per visualizzare i contenuti e per l'input si utilizza la tastiera opzionale, ad aggancio magnetico: in questo modo si può sfruttare tutta la superficie dello schermo per la visualizzazione.

In modalità portrait, invece, è uno dei lati corti a fare da "base" dello schermo, mentre l'input è sempre affidato alla tastiera magnetica: in questo modo si ha a disposizione uno schermo più "lungo" che "largo", possibilità che potrebbe rivelarsi utile durante la lettura o la modifica di lunghi documenti, o magari per consultare i feed dei vari social network.

Vi sono ancora due modalità. La modalità book consente di impugnare il ThinkPad X1 Fold come se fosse un libro, con la cerniera posta in verticale: in questo modo ogni metà dello schermo - l'una a sinistra, l'altra a destra - può visualizzare una diversa pagina.

La modalità tablet, infine, attivabile senza adoperare la tastiera, fa in modo che il ThinkPad X1 Fold si comporti in tutto e per tutto con un tablet dotato di Windows e con quale si può interagire tramite il pennino magnetico fornito in dotazione.

Le configurazioni hardware disponibili sono diverse, ma hanno in comune un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, SSD fino a 1 Tbyte, RAM LPDDR 5 fino a 32 GB, batteria da 48 Whr e Windows 11.

Per quanto riguarda la dotazione di porte troviamo due Thunderbolt 4, una USB-C 3.2 Gen 2, uno slot per nano SIM; vi sono inoltre supporto a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e (opzionalmente) 5G.

Il ThinkPad X1 Fold sarà in vendita a partire dal prossimo mese di novembre, al prezzo annunciato di 2.499 dollari (al momento non è stato rivelato il prezzo che sarà applicato in Italia).