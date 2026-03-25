Apple Business rivoluziona la gestione aziendale: inizia la guerra a Google e Microsoft

Una suite unica dedicata alle imprese per configurare dispositivi, gestire account aziendali e curare la presenza su Maps.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-03-2026]

apple business
Foto di Cleo Vermij.

Con un annuncio che ha lasciato sorpresi molti, Apple ha presentato Apple Business, una piattaforma unificata che sarà disponibile dal 14 aprile in oltre 200 Paesi (tra cui l'Italia) e che integra gestione dei dispositivi, servizi di comunicazione aziendale e strumenti per la visibilità commerciale. L'annuncio segna la sostituzione di Apple Business Essentials, Apple Business Manager e Apple Business Connect, con migrazione automatica dei dati esistenti.

La piattaforma introduce un sistema MDM integrato che consente di configurare gruppi di dipendenti, criteri di sicurezza, app e impostazioni tramite il servizio Blueprints, offrendo la possibilità di configurare in modalità zero touch (ossia senza dover fisicamente mettere le mani su ogni apparecchio) i dispositivi acquistati tramite Apple o rivenditori autorizzati. Questa funzione era in precedenza disponibile solo tramite abbonamento negli Stati Uniti, mentre ora diventa gratuita e accessibile anche alle piccole imprese prive di un reparto IT dedicato.

Apple Business integra servizi di email, calendario e directory aziendale con dominio personalizzato. Le aziende possono utilizzare un dominio esistente o acquistarne uno direttamente dalla piattaforma. Il servizio supporta client IMAP e app compatibili CalDAV, con 5 GB gratuiti per utente e possibilità di espansione fino a 2 TB. L'obiettivo è offrire un'infrastruttura di comunicazione interna ed esterna senza dipendere da soluzioni di terze parti.

La gestione degli account aziendali avviene tramite Managed Apple Accounts, caratterizzati da separazione crittografica tra dati personali e dati di lavoro. L'integrazione con provider di identità come Google Workspace e Microsoft Entra ID (il vecchio Azure Active Directory) consente la creazione automatica degli account e la gestione dei ruoli, con possibilità di definire permessi granulari per gruppi e funzioni. La piattaforma centralizza anche la distribuzione delle app tramite App Store, con una Admin API dedicata alle implementazioni su larga scala. Le aziende possono assegnare software, configurazioni e criteri di sicurezza in modo coerente su Mac, iPhone e iPad, riducendo la frammentazione operativa.

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Apple Business estende la gestione della presenza commerciale su Apple Maps, Mail, Wallet e Siri. Le aziende possono controllare loghi, informazioni di contatto, foto e schede attività, oltre a monitorare le interazioni degli utenti tramite strumenti analitici. Questa integrazione deriva dall'unificazione delle funzioni precedentemente offerte da Business Connect. A partire dall'estate, negli Stati Uniti e in Canada sarà possibile acquistare annunci pubblicitari su Apple Maps. Gli annunci verranno mostrati in base alla rilevanza delle ricerche e saranno identificati da un alone blu e dall'etichetta ad. Apple ha specificato che i dati relativi alle interazioni rimarranno sul dispositivo dell'utente, senza essere associati all'account Apple.

La piattaforma include anche un'app dedicata ai dipendenti, che permette di installare app aziendali, consultare la directory interna e richiedere supporto tecnico. Sono disponibili opzioni aggiuntive come storage iCloud potenziato e assistenza tramite AppleCare+ for Business, con priorità nelle riparazioni e sostituzioni. Apple Business amplia la disponibilità di Apple Business Manager a oltre 200 Paesi, includendo funzionalità come la verifica tramite Wallet sul web, Tap to Pay su iPhone e strumenti per la gestione dei libri e delle app. Le differenze regionali restano significative: in Europa non saranno disponibili al lancio alcune funzioni avanzate come lo storage condiviso e parte degli strumenti di produttività.

Apple afferma che l'obiettivo della piattaforma è ridurre la complessità operativa e offrire un punto di accesso unico per la gestione dei dispositivi, la comunicazione aziendale e la presenza commerciale. Apple Business vuol essere «un significativo passo avanti» nel supporto alle imprese di ogni dimensione, con un approccio che punta a consolidare strumenti prima frammentati in servizi separati.

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Commenti all'articolo (1)

{E}
Ci credo che "sarà disponibile dal 14 aprile in oltre 200 Paesi (tra cui l'Italia)". Oltre 200 Paesi sono tutti gli Stati del mondo, riconosciuti e non. A parte questa cosa divertente, Apple ha integrato e ulteriormente sviluppato quello che già faceva in maniera a un po' schizofrenica, e giustamente si... Leggi tutto
25-3-2026 11:10
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