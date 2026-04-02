Auto elettriche, BYD offre ricarica 10-70% in cinque minuti



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-04-2026]

byd

BYD ha presentato in Cina la Song Ultra EV, un'auto elettrica che stando al costruttore può essere ricaricata dal 10 al 70% in cinque minuti e al 97% in nove sulle colonnine predisposte. Ha una batteria da 68,4 o 82,7 kWh. Costa, in Cina, circa 22.000 dollari.

Uno dei principali ostacoli all'adozione delle auto elettriche, il tempo di ricarica, sembra insomma risolto, almeno a livello tecnico. E ora che i prezzi dei carburanti stanno schizzando in su per via dell'ennesima guerra scatenata da Trump, le auto elettriche diventano molto allettanti.

Spunti di approfondimento:
Ricarica ultrarapida per auto elettriche, 400 km in 5 minuti
No, le auto elettriche non vanno in tilt per il freddo
Auto elettriche, ricarica dal marciapiede
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Paolo Attivissimo

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Hyundai Ioniq 5: 18 minuti per caricare 270 km

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 8)

{katang}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
5-4-2026 22:08
{Sergio}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
5-4-2026 14:13
zero
Le auto elettriche vanno a metano (bruciato per produrre elettricita'). E pure il metano e' schizzato. . Leggi tutto
4-4-2026 12:23

Maary79
Sono auto pensate per brevi tragitti giornalieri, per andare al lavoro, a scuola, a fare commissioni a 'fare gli ecologici' ma col portafoglio pieno, per quanto costano. Ci sono poi colonnine veloci più costose e meno veloci e più economiche...si vede proprio che vogliono risolvere i problemi.... :roll: Leggi tutto
3-4-2026 19:29
Shiba
Durata di vita di una batteria stressata in questo modo? 3-4 anni se non va a fuoco prima?
3-4-2026 18:30
Leggi gli altri 3 commenti nel forum Sopravvivere alla New Economy
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