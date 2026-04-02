Auto elettriche, BYD offre ricarica 10-70% in cinque minuti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-04-2026] Commenti (8)

BYD ha presentato in Cina la Song Ultra EV, un'auto elettrica che stando al costruttore può essere ricaricata dal 10 al 70% in cinque minuti e al 97% in nove sulle colonnine predisposte. Ha una batteria da 68,4 o 82,7 kWh. Costa, in Cina, circa 22.000 dollari.

Uno dei principali ostacoli all'adozione delle auto elettriche, il tempo di ricarica, sembra insomma risolto, almeno a livello tecnico. E ora che i prezzi dei carburanti stanno schizzando in su per via dell'ennesima guerra scatenata da Trump, le auto elettriche diventano molto allettanti.